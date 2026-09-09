Mercato istoric pentru FCSB! Gigi Becali a transferat jucători de 10 milioane de euro, dar a şi pierdut patru piese grele

ADVERTISEMENT

FCSB are un start turbulent de sezon şi asta l-a convins pe Gigi Becali să bage mâna adânc în buzunar. Patronul roş-albaştrilor a schimbat din temelii echipa în această vară, cu multe nume noi, dar şi jucători importanţi care au părăsit echipa.

10 transferuri la FCSB, cu o valoare de piaţă de 10.000.000 de euro!

Roş-albaştrii au adus 10 jucători noi, cu o valoare de piaţă de 10.000.000 de euro. Surprinzător, nu Denis Drăguş este jucătorul cu cea mai mare cotă transferat la FCSB, ci .

ADVERTISEMENT

Cum arată mercato-ul din această vară de la FCSB:

Meriton Korenica – 3.000.000 de euro cotă de piaţă – 600.000 de euro plătiţi de Gigi Becali Denis Drăguş – 2.000.000 de euro cotă de piaţă – venit liber Karlo Muhar – 1.200.000 de euro cotă de piaţă – venit liber Aymen Boutoutaou – 800.000 de euro cotă de piaţă – 1.000.000 de euro plătiţi de Gigi Becali Arnold Garita – 700.000 de euro cotă de piaţă – venit liber Eddy Gnahore – 600.000 de euro cotă de piaţă – venit liber Dylan Batubinsika – 600.000 de euro cotă de piaţă – venit liber Ricardo Pădurariu – 550.000 de euro cotă de piaţă – venit după împrumut Luca Stancu – 300.000 de euro cotă de piaţă, venit liber Ronny Labonne – 250.000 de euro cotă de piaţă, 100.000 de euro plătiţi de Gigi Becali

Pentru toţi aceşti jucători a căror valoare de piaţă este de 10.000.000 de euro, Gigi Becali a plătit în total 1.7 milioane de euro. La prima vedere pare o afacere excelentă pentru patronul roş-albaştrilor, dar să nu uităm că salariile pe care au fost aduşi aceşti jucători sunt pe măsură şi mai trebuie să şi confirme de aceşti bani.

după ultimele transferuri (4-2-3-1): Târnovanu – Crețu, Dawa, Mihai Popescu/Ngezana, Pădurariu – Muhar, Joao Paulo – Miculescu, Cisotti, Drăguș – Garita.

ADVERTISEMENT

FCSB a pierdut patru jucători de bază

Dar, spre deosebire de sezonul trecut, FCSB a pierdut cei mai importanţi jucători ai echipei. Gigi Becali a vândut sau cedat gratis patru jucători cu o cotă de piaţă de 11.8 milioane de euro şi care au pus umărul la performanţele din ultimii ani ale roş-albaştrilor: Darius Olaru, Florin Tănase, Daniel Bîrligea şi Mihai Lixandru. În vară a fost o adevărată curăţenie în lot, care s-au despărţit de 13 jucători.

ADVERTISEMENT

Plecările de la FCSB:

Darius Olaru – 4.500.000 de euro cotă de piaţă – 3.000.000 de euro încasaţi pe transfer Daniel Bîrligea – 4.500.000 de euro cotă de piaţă – 1.500.000 de euro încasaţi pe împrumut Florin Tănase – 1.800.000 de euro cotă de piaţă – liber Mihai Lixandru – 800.000 de euro cotă de piaţă – 600.000 de euro Baba Alhassan – 750.000 de euro cotă de piaţă – liber Alexandru Pantea – 700.000 de euro cotă de piaţă – împrumutat la Levadiakos Mamadou Thiam – 650.000 de euro cotă de piaţă – liber Lukas Zima – 450.000 de euro cotă de piaţă – liber Ionuţ Cercel – 450.000 de euro cotă de piaţă – împrumutat la Farul Daniel Graovac – 350.000 de euro cotă de piaţă – liber David Kiki – 300.000 de euro cotă de piaţă – liber Alexandru Maxim – 250.000 de euro cotă de piaţă – liber Vlad Chiricheş – 200.000 de euro cotă de piaţă – liber

Cota de piaţă a jucătorilor de la FCSB este de 16.580.000 de euro. Primii patru valorează 11.800.000 de euro şi reprezintă pierderi importante pentru Gigi Becali. Totuşi, patronul roş-albaştrilor a încasat 5.100.000 de euro şi are posibilitatea să mai ia 3.500.000 de euro pentru transferul definitiv al lui Bîrligea.

ADVERTISEMENT

„Să-și pună pofta în cui cei care cântau prohodul. De acum încolo veți vedea numai 2-0, 3-0, 4-0, așa va face FCSB-ul. Cum să renunț la campionat? Sunt numărul 1 până când mă vedeți în coșciug și acolo tot numărul 1 voi fi. Am stat și m-am gândit, ce fac? Stau cu banii în buzunar și mă fac de râs la bătrânețe, ori bag mâna în buzunar și fac ceva? Am băgat mâna în buzunar”, Gigi Becali după transferurile lui Drăguş, Korenica şi Muhar