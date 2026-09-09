Sport

Mercato istoric pentru FCSB! Gigi Becali a transferat jucători de 10 milioane de euro, dar a şi pierdut patru piese grele

FCSB a avut o campanie masivă de transferuri în această vară. Gigi Becali a adus jucători în valoare de 10 milioane de euro, dar a şi pierdut patru piese importante, care valorează aproape 12 milioane de euro.
Marian Popovici
09.09.2026 | 23:26
Mercato istoric pentru FCSB Gigi Becali a transferat jucatori de 10 milioane de euro dar a si pierdut patru piese grele
SPECIAL FANATIK
Mercato istoric pentru FCSB! Gigi Becali a transferat jucători de 10 milioane de euro, dar a şi pierdut patru piese grele. Sursa: colaj Fanatik
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FCSB are un start turbulent de sezon şi asta l-a convins pe Gigi Becali să bage mâna adânc în buzunar. Patronul roş-albaştrilor a schimbat din temelii echipa în această vară, cu multe nume noi, dar şi jucători importanţi care au părăsit echipa.

10 transferuri la FCSB, cu o valoare de piaţă de 10.000.000 de euro!

Roş-albaştrii au adus 10 jucători noi, cu o valoare de piaţă de 10.000.000 de euro. Surprinzător, nu Denis Drăguş este jucătorul cu cea mai mare cotă transferat la FCSB, ci Meriton Korenica: 3.000.000 de euro.

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Cum arată mercato-ul din această vară de la FCSB: 

  1. Meriton Korenica – 3.000.000 de euro cotă de piaţă – 600.000 de euro plătiţi de Gigi Becali
  2. Denis Drăguş – 2.000.000 de euro cotă de piaţă – venit liber
  3. Karlo Muhar – 1.200.000 de euro cotă de piaţă – venit liber
  4. Aymen Boutoutaou – 800.000 de euro cotă de piaţă – 1.000.000 de euro plătiţi de Gigi Becali
  5. Arnold Garita – 700.000 de euro cotă de piaţă – venit liber
  6. Eddy Gnahore – 600.000 de euro cotă de piaţă – venit liber
  7. Dylan Batubinsika – 600.000 de euro cotă de piaţă – venit liber
  8. Ricardo Pădurariu – 550.000 de euro cotă de piaţă – venit după împrumut
  9. Luca Stancu – 300.000 de euro cotă de piaţă, venit liber
  10. Ronny Labonne – 250.000 de euro cotă de piaţă, 100.000 de euro plătiţi de Gigi Becali

Pentru toţi aceşti jucători a căror valoare de piaţă este de 10.000.000 de euro, Gigi Becali a plătit în total 1.7 milioane de euro. La prima vedere pare o afacere excelentă pentru patronul roş-albaştrilor, dar să nu uităm că salariile pe care au fost aduşi aceşti jucători sunt pe măsură şi mai trebuie să şi confirme de aceşti bani.

Gigi Becali a creionat echipa roş-albaştrilor după ultimele transferuri (4-2-3-1): Târnovanu – Crețu, Dawa, Mihai Popescu/Ngezana, Pădurariu – Muhar, Joao Paulo – Miculescu, Cisotti, Drăguș – Garita.

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FCSB a pierdut patru jucători de bază

Dar, spre deosebire de sezonul trecut, FCSB a pierdut cei mai importanţi jucători ai echipei. Gigi Becali a vândut sau cedat gratis patru jucători cu o cotă de piaţă de 11.8 milioane de euro şi care au pus umărul la performanţele din ultimii ani ale roş-albaştrilor: Darius Olaru, Florin Tănase, Daniel Bîrligea şi Mihai Lixandru. În vară a fost o adevărată curăţenie în lot, care s-au despărţit de 13 jucători.

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Plecările de la FCSB:

  1. Darius Olaru – 4.500.000 de euro cotă de piaţă – 3.000.000 de euro încasaţi pe transfer
  2. Daniel Bîrligea – 4.500.000 de euro cotă de piaţă – 1.500.000 de euro încasaţi pe împrumut
  3. Florin Tănase – 1.800.000 de euro cotă de piaţă – liber
  4. Mihai Lixandru – 800.000 de euro cotă de piaţă – 600.000 de euro
  5. Baba Alhassan – 750.000 de euro cotă de piaţă – liber
  6. Alexandru Pantea – 700.000 de euro cotă de piaţă – împrumutat la Levadiakos
  7. Mamadou Thiam – 650.000 de euro cotă de piaţă – liber
  8. Lukas Zima – 450.000 de euro cotă de piaţă – liber
  9. Ionuţ Cercel – 450.000 de euro cotă de piaţă – împrumutat la Farul
  10. Daniel Graovac – 350.000 de euro cotă de piaţă – liber
  11. David Kiki – 300.000 de euro cotă de piaţă – liber
  12. Alexandru Maxim – 250.000 de euro cotă de piaţă – liber
  13. Vlad Chiricheş – 200.000 de euro cotă de piaţă – liber

Cota de piaţă a jucătorilor de la FCSB este de 16.580.000 de euro. Primii patru valorează 11.800.000 de euro şi reprezintă pierderi importante pentru Gigi Becali. Totuşi, patronul roş-albaştrilor a încasat 5.100.000 de euro şi are posibilitatea să mai ia 3.500.000 de euro pentru transferul definitiv al lui Bîrligea.

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„Să-și pună pofta în cui cei care cântau prohodul. De acum încolo veți vedea numai 2-0, 3-0, 4-0, așa va face FCSB-ul. Cum să renunț la campionat? Sunt numărul 1 până când mă vedeți în coșciug și acolo tot numărul 1 voi fi. Am stat și m-am gândit, ce fac? Stau cu banii în buzunar și mă fac de râs la bătrânețe, ori bag mâna în buzunar și fac ceva? Am băgat mâna în buzunar”, Gigi Becali după transferurile lui Drăguş, Korenica şi Muhar

  • 5.100.000 de euro a încasat Gigi Becali pe transferuri în această vară
  • 10.000.000 de euro e valoarea de piaţă a jucătorilor de la FCSB veniţi în vară
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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