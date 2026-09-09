Mercato istoric pentru FCSB! Gigi Becali a transferat jucători de 10 milioane de euro, dar a şi pierdut patru piese grele

FCSB are un start turbulent de sezon şi asta l-a convins pe Gigi Becali să bage mâna adânc în buzunar. Patronul roş-albaştrilor a schimbat din temelii echipa în această vară, cu multe nume noi, dar şi jucători importanţi care au părăsit echipa.
Roş-albaştrii au adus 10 jucători noi, cu o valoare de piaţă de 10.000.000 de euro. Surprinzător, nu Denis Drăguş este jucătorul cu cea mai mare cotă transferat la FCSB, ci Meriton Korenica: 3.000.000 de euro.
Cum arată mercato-ul din această vară de la FCSB:
Pentru toţi aceşti jucători a căror valoare de piaţă este de 10.000.000 de euro, Gigi Becali a plătit în total 1.7 milioane de euro. La prima vedere pare o afacere excelentă pentru patronul roş-albaştrilor, dar să nu uităm că salariile pe care au fost aduşi aceşti jucători sunt pe măsură şi mai trebuie să şi confirme de aceşti bani.
Gigi Becali a creionat echipa roş-albaştrilor după ultimele transferuri (4-2-3-1): Târnovanu – Crețu, Dawa, Mihai Popescu/Ngezana, Pădurariu – Muhar, Joao Paulo – Miculescu, Cisotti, Drăguș – Garita.
Dar, spre deosebire de sezonul trecut, FCSB a pierdut cei mai importanţi jucători ai echipei. Gigi Becali a vândut sau cedat gratis patru jucători cu o cotă de piaţă de 11.8 milioane de euro şi care au pus umărul la performanţele din ultimii ani ale roş-albaştrilor: Darius Olaru, Florin Tănase, Daniel Bîrligea şi Mihai Lixandru. În vară a fost o adevărată curăţenie în lot, care s-au despărţit de 13 jucători.
Plecările de la FCSB:
Cota de piaţă a jucătorilor de la FCSB este de 16.580.000 de euro. Primii patru valorează 11.800.000 de euro şi reprezintă pierderi importante pentru Gigi Becali. Totuşi, patronul roş-albaştrilor a încasat 5.100.000 de euro şi are posibilitatea să mai ia 3.500.000 de euro pentru transferul definitiv al lui Bîrligea.
„Să-și pună pofta în cui cei care cântau prohodul. De acum încolo veți vedea numai 2-0, 3-0, 4-0, așa va face FCSB-ul. Cum să renunț la campionat? Sunt numărul 1 până când mă vedeți în coșciug și acolo tot numărul 1 voi fi. Am stat și m-am gândit, ce fac? Stau cu banii în buzunar și mă fac de râs la bătrânețe, ori bag mâna în buzunar și fac ceva? Am băgat mâna în buzunar”, Gigi Becali după transferurile lui Drăguş, Korenica şi Muhar