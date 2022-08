Mercenar rus, cu craniul unui soldat ucrainean în mână. „Suntem în război cu ideea de Ucraina”

În clipul distribuit masiv pe rețelele de socializare, mercenarul rus, identificat drept Igor Mangushev, apare susținând un discurs public cu un craniu uman în mână și explică motivele Rusiei pentru războiul din Ucraina.

În imaginile distribuite pe rețelele de socializare mercenarul rus, identificat drept Igor Mangushev, cu apelativul Bereg, apare pe o scenă în ceea ce pare a fi un club sau pub, cu un craniu uman în mână, despre care susține că a fost . Soldatul rus susține că Rusia se află în război cu ideea de Ucraina, astfel că toți ucrainenii trebuie uciși.

„Noi suntem în viață, iar tipul ăsta este deja mort. Să-l lăsăm să ardă în Iad. Nu a avut noroc. Vom face o cupă din craniul său. Noi nu suntem în război cu oameni în carne și sânge. Suntem în război cu o idee. Cu ideea de Ucraina ca stat anti-rusesc. Nu poate exista nicio pace. Trebuie să de-ucrainizăm Ucraina. Trebuie să ne luăm înapoi teritoriile noastre rusești. Aceasta este tragedia soldaților ucraineni. Nu ne interesează cât de mulți trebuie să omorâm.

Dacă am fi în război cu ucrainenii am putea ajunge la pace cu ei, dar suntem în război cu o idee și de aceea trebuie să-i ucidem pe toți purtătorii acestei idei. Ca acest tip (ridică și arată craniul audienței). Probabil că . În mod cert nu e un civil, l-am ucis chiar noi”, spune acesta când la final este întrebat de cineva din local de unde știe că nu e vorba despre un civil.

Russian neoNazi Igor Mangushev holds a skull. He claims it belonged to one of Azovstal’s Defenders and confesses murder.

I do hope it’s fake but we all remember videos of our soldiers being castrated and killed, their heads put on rods and hung on fences…

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)