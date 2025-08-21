Mercenarii lui Horațiu Potra, apropiatul lui Călin Georgescu, au scăpat de arest. Decizia neașteptată a ÎCCJ

Judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au decis joi, 21 august, să înlocuiască măsura arestului preventiv şi pe cea a arestului la domiciliu în dosarul mercenarilor lui Horaţiu Potra. Trei inculpaţi aflaţi în arest preventiv şi alţi 11 plasaţi în arest la domiciliu vor fi sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile.

ADVERTISEMENT

Mercenarii lui Horațiu Potra au scăpat de arest

Trei dintre aceștia, Andrei-Florin Lup, Ioan Lup şi Manfred Ioan Hauptman, au scăpat de arestul preventiv și au fost Totodată, Cristian Sergiu Borişcă, Adrian-Inocenţiu Comiza, Vasile-Leonard Dragoman şi alţi membri ai grupării au ieşit din arestul la domiciliu. Decizia instanţei nu este definitivă şi poate fi contestată în 48 de ore.

Pe durata controlului judiciar, bărbații au obligaţia să se prezinte la poliţie şi la instanţă ori de câte ori sunt chemaţi. Ei nu au voie să părăsească România şi nu pot intra în Bucureşti. În plus, trebuie să anunţe orice schimbare de domiciliu şi să poarte permanent brăţări electronice de supraveghere. Pe lângă acestea, mercenarii lui Horațiu Potra, apropiatul lui Călin Georgescu, mai trebuie să respecte și alte reguli.

ADVERTISEMENT

Mai exact, ei nu au voie să participe la manifestări publice, sportive sau culturale şi nu pot deţine, folosi sau purta arme. În același timp, sunt obligaţi să le dea periodic oamenilor legii informaţii privind mijloacele lor de existenţă. Dacă încalcă regulile, riscă să fie trimişi din nou în arest.

Acuzațiile cu care se confruntă mercenarii lui Potra

La începutul lunii august, procurorii de la Parchetul Înaltei Curţi au audiat 18 persoane implicate în dosar. Trei dintre ele se aflau în arest preventiv, 11 erau în arest la domiciliu, iar patru sub control judiciar. Toţi fac parte din urmărit internaţional de peste cinci luni.

ADVERTISEMENT

Potrivit anchetatorilor, aceştia sunt acuzaţi de tentativă la acţiuni contra ordinii constituţionale, de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, de operaţiuni ilegale cu materiale pirotehnice şi de instigare publică. Audierile din 1 august au avut legătură cu percheziţiile din februarie, desfăşurate la Sibiu, Mureş, Ilfov, Timiş şi Cluj, a anunțat procurorul de caz, conform

ADVERTISEMENT

Atunci, anchetatorii au descins la locuinţele a 27 de persoane şi la patru sedii de firmă. Una dintre percheziţii a fost făcută chiar la casa lui Horaţiu Potra. Într-un seif ascuns sub podea, oamenii legii au găsit teancuri de dolari. Politicianul din Mediaş a declarat că legea nu îl obligă să-şi ţină banii la bancă. În aceeaşi locuinţă au fost descoperite şi numeroase arme.

Legătura cu Călin Georgescu

Potra a recunoscut că nu a respectat regimul armelor şi muniţiilor, dar a spus că îşi „asumă” acest lucru şi a refuzat să ofere alte explicaţii. Procurorii susţin că dosarul vizează inclusiv tentativa de a crea o organizaţie cu caracter fascist, rasist sau xenofob. Operaţiunea din februarie a avut ca scop strângerea de probe clare privind activităţile ilegale ale grupării.

ADVERTISEMENT

Anchetatorii voiau să afle mai multe detalii despre legăturile dintre membrii acesteia şi să identifice bunuri sau înscrisuri care puteau fi folosite în acţiunile lor. Printre cei vizaţi s-a aflat şi fostul candidat la prezidenţiale, Călin Georgescu. și plasat sub control judiciar.