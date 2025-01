Mercenarii români au fost evacuați din Congo. Au trecut granița în Rwanda: „Suntem ușurați că mergem acasă”

au fost evacuați, miercuri, reușind să treacă granița în Rwanda. Este vorba despre aproape 300 de cetățeni români.

Ei au plecat de la baza ONU din Goma spre capitala Kigali, iar de aici vor lua un avion spre țară, potrivit Reuters. De altfel, Ministerul Afacerilor Externe a transmis, miercuri, că românii care lucrau în Congo vor fi evacuați.

Mercenarii români erau angajați de firma lui Horațiu Potra, pentru a lupta în Congo. La începutul acestei săptămâni, rebelii M23 au intrat în Goma după lupte intense cu forțele congoleze și cu grupările care le susțineau.

Românii care luptau aici s-au izolat într-o bază a ONU și în alte locații din afara Goma. Dintre cei 290 de luptători, patru sunt răniți, așa cum a declarat liderul acestora, Constantin Timofte, pentru jurnalistul Adelin Petrișor.

Mercenarii români s-au retras după ce armata din Congo a renunțat la luptă. Miercuri, după ce au ajuns la punctul de trecere a graniței în Rwanda, luptătorii au fost percheziționați de polițiștii rwandezi.

VIDEO – Romanian mercenaries from eastern DR Congo being processed at the border before entering Rwanda where they will find a safe passage back home

— KT Press Rwanda (@ktpressrwanda)