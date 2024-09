Mercur în Balanță! Camelia Pătrășcanu, horoscop cu vești proaste pentru trei zodii

Mercur e în Balanță până pe 13 octombrie 2024. Camelia Pătrășcanu explică în ce fel ne influențează acest fenomen astrologic în perioada care va urma.

Mercur în Balanță. Camelia Pătrășcanu, horoscop plin de surprize

Fenomenul pune accent pe zona relațiilor și nu oricum. La începutul intervalului, din 26 septembrie până pe 4 octombrie, se trece prin punctul de karmă. Foarte multe relații pe care le avem ne zgândăre un punct nevralgic. Extragem o lecție pe care nu am învățat-o, arătăm ce am învățat, aplicăm ce am învățat.

ADVERTISEMENT

Sunt importante și gesturile și atitudinea, pentru că și prin ele comunicăm. Trebuie să fim atenți cum percep ceilalți prezența noastră și atitudinea noastră. E vorba, în general, de oamenii cu care avem de rezolvat lucruri.

Berbecii au o perioadă cu Mercur în Balanță bună pentru negocieri. Aspectul e grozav pentru orice fel de întâlnire cu șefii. Citesc foarte bine ce vrea să audă celălalt, la ce e sensibil și nu trebuie atins.

ADVERTISEMENT

Taurii au un Mercur cu mare dibăcie la locul de muncă. Este un tranzit al relațiilor și colaborărilor. Dacă au nevoie de alții, dacă au nevoie de un sfat, vor avea parte de sfaturi. Au nevoie să învețe de la altcineva.

Gemenii au inteligență în comunicarea afectivă. Își transmit într-un mod adecvat, inteligent, propriile sentimente. Sunt onești cu ei înșiși și în felul ăsta vor stabili ce le place.

ADVERTISEMENT

Racii au inteligență în analiza și organizarea vieții private. Poate sunt mai discreți o perioadă, mai tăcuți, mai muți, doar dacă au bune legături cu cineva. Au nevoie să reflecteze asupra sensului vieții, scopului lor, dacă să se bage sau nu în anumite acțiuni.

Leii au un Mercur în Balanță cu o mare curiozitate intelectuală. Tot ce au de scris, de conspectat funcționează acum. Fac schimb de idei cu mare plăcere cu alții. Se culturalizează mai mult, nu merg la orice eveniment, ci doar la acelea de top.

ADVERTISEMENT

Scorpionii, mari analiști ai perioadei

Fecioarele au un Mercur în Balanță dibaci din punct de vedere financiar. Își administrează capacitățile, timpul, astfel încât să își ordoneze interesele. Nu este foarte ușor, dar, până la urmă, pot ieși pe plus din acest tranzit.

Balanțele, cu Mercur în semnul lor, au dorința de a comunica și de a vorbi. Pot fi chiar pisăloage în anumite momente. E posibil să fie prea insistente. Mercur le face lucide, atente în legătură cu multe aspecte ale vieții.

Scorpionii au un Mercur aducător de tăcere. Sunt buni observatori în spatele draperiilor. Trebuie să fie mai atenți, mai ales după 1 octombrie, ce spun și cui spun. Trebuie să aibă argumente pe limba celuilalt care nu înțelege de ce să facă o schimbare.

au un Mercur isteț. Este subliniată colectivitatea în cazul lor. Felul în care funcționează în grup, pentru că sunt spumoși, au umor, trebuie să fie unul diferit, să nu cadă în anumite capcane. Să nu promită mai mult decât pot face doar pentru a cuceri.

au un mental strateg. Știu să facă analize și strategii, metode de a atinge obiective. Vorbesc despre asta cu șefii lor, n-au nicio emoție, nicio tresărire. Pot avea soluții ingenioase până la 1 octombrie.

au un Mercur în Balanță plin de receptivitate, mai ales la nivelul ideilor altora. Nu cred în guru, nu cad în admirația cuiva. Pot fi solicitați să-și transmită ideile, să explice crezurile, opiniile pe care le au. Pun în altă lumină niște aspecte.

Peștii pot avea contactul cu foarte multe idei ale altora. Practic, cunosc mintea unei alte persoane. Pot ajuta o persoană să vină cu picioarele pe pământ.