Mercur își reia tranzitul drept din 11 august! Camelia Pătrășcanu anunță întâmplări neașteptate, dar și clarificări pentru multe dintre zodii

Din 11 august Mercur în Leu își reia tranzitul drept, spune Camelia Pătrășcanu. Stă în această zodie până pe 2 septembrie. Deci perioada 11 august – 2 septembrie se pot întâmpla lucruri extraordinare. Se lămuresc anumite aspecte de la finalul lui iunie, începutul lui iulie. Odată ce Mercur și-a încheiat retrogradarea, vor exista niște clarificări.

Camelia Pătrășcanu, despre efectele Mercur în Leu

Berbec

Este o reluare a lui Mercur care poate aduce niște lămuriri legate de evenimentele de la final de iunie 28 – 30 iunie, început de iulie. Acele evenimente aveau în vedere o reconfigurare interioară pornită din niște trăiri puternice, experiențe acumulate și cumva o redefinire a propriei persoane.

Taur

Este un Mercur care aduce o reorganizare în familie foarte bună. Ies la suprafață niște adevăruri spinoase și se lămuresc cu privire la anumite lucruri. Poate credeau că se bazează pe familie, dar de fapt familia nu e chiar atât de aproape de ei. Aceste lucruri devin mai clare.

Gemeni

Un Mercur care aduce idei îndrăznețe, în special când trebuie să își impună dreptatea, adaugă Camelia Pătrășcanu. Au glas și în perioada 11 – 16 august, temele sunt acelea pe care le-au mai abordat și la final de iunie. Se bat pentru aceleași teme ori pentru aceleași adevăruri. De această dată însă sunt mai convinși de aceste adevăruri.

Rac

Este un Mercur care le dă multă dibăcie în a face rost de bani, spune Camelia Pătrășcanu Poate că se gândeau la o activitate dar nu știau dacă au înzestrările potrivite pentru o astfel de activitate. Este vorba despre o activitate nouă, dar și de o atitudine schimbată. Își dau seama la ce se pricep.

Leii se analizează mai bine

Leu

Mercur aduce o reparare personală, interioară. Se analizează în legătură cu un eveniment din trecut sau cum sunt acum, în momentul de față. E vorba despre ei, despre sănătatea lor, dar și despre corpul lor. Odată ce îi invită să își asume lucrurile pe care le-au înțeles.

Fecioară

Acest Mercur poate aduce niște lămuriri în legătură cu alții, niște bârfe ori niște comentarii. Poate fi vorba despre cum comentau alte persoane despre ele. Lămurindu-se în legătură cu posibilele lor slăbiciuni care pot fi speculate de alții cumva au curajul să și le asume. Își dau seama că nu pot astupa gura lumii și că trebuie să meargă mai departe.

Balanță

Se lămuresc dacă cineva i-a mințit sau nu. Cumva își dau seama acum care sunt adevăratele intenții ale unei persoane care i-a fermecat în ultima vreme. Cât de prieteni sunt prietenii, cât de iubiți sunt iubiții? Asta vor înțelege până pe 2 septembrie.

Scorpion

Este un Mercur care aduce putere, centrare, mai ales în zona responsabilităților, a asumării unui drum, a unor decizii mari, a unor acțiuni definitorii pentru ei, spune Camelia Pătrășcanu. Au tot amânat unele lucruri, dar acum trebuie să ia decizii și să intre în acțiune.

Mercur aduce reglaje în viața Săgetătorilor

Săgetător

Un Mercur care își reia tranzitul drept și care aduce foarte multe reglaje, reparații, pe cale juridică. Sunt vizate niște aspecte de la final de iunie început de iulie. Poate fi vorba despre cereri, un e-mail ori discuții care nu au mai fost purtate la acel moment.

Capricorn

Un Mercur care lămurește ce vrea celălalt, nu ce vor ei. Ei pot doar înțelege sau asculta cealaltă persoană cu multă răbdare și fără critică. Trebuie să aibă foarte mult tact și să-l lase pe celălalt să fie sau nu ajutat.

Vărsător

Mercur îi ajută să își corecteze anumite atitudini față de persoane sau situații. Au avut ocazia să verifice dacă unele lucruri sunt sau nu pentru ei. În raport cu persoanele apropiate încheierea retrogradării lui Mercur aduce revelații despre cum sunt ei și cum s-au comportat cu ceilalți.

Pești

Un Mercur care lămurește foarte multe lucruri legate de treburile cotidiene, o anumită ordine corectă a lucrurilor. Sunt foarte eficienți, vor să facă lucruri care sunt spornice pentru ei, atât în relații cât și la muncă. și țin cont de nevoile lor în rutina zilnică.