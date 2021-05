Merele de la Cernobîl, transformate într-o băutură la mare căutare. De ce au confiscat ucrainenii un transport destinat Marii Britanii

Un prim transport de sticle care conțin „o băutură alcoolică artizanală” realizată folosind mere cultivate în apropierea centralei nucleare de la Cernobîl a fost confiscat de autoritățile ucrainene. Producătorii spun că nu știu de ce a fost confiscat transportul care avea ca destinație Regatul Unit.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Băutura spirtoasă, comercializată sub brandul Atomik este primul produs de consum de la Cernobîl de la dezastrul nuclear din 1986.

Anul trecut, compania a produs pentru prima oară alcool la Cernobîl, vodcă din cereale și apă din zona de excludere. Anul acesta s-au orientat către producerea unei băuturi spirtoase din mere.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ucrainenii au confiscat băutura spirtoasă produsă la Cernobîl. Ce probleme are alcoolul din mere

Producătorul, Chernobyl Spirit Company, a declarat că 1.500 de sticle de băutură alcoolică Atomik au fost confiscate în data de 19 martie și duse la Parchetul de la Kiev.

Băutura, spun producătorii săi, este primul produs de consum de la Cernobîl de la dezastrul nuclear din 1986.

ADVERTISEMENT

Aceștia așteaptă acum rezultatul unei anchete efectuate de serviciile de securitate ucrainene, dar spun că nu au „habar” de ce a fost confiscată transportul, care era destinat Regatului Unit.

“Se pare că ne acuză că folosim timbre ucrainene falsificate”, a explicat prof. Jim Smith, un om de știință care a petrecut mulți ani studiind zona de excludere înainte de a înființa, împreună cu colegi ucraineni, compania Spirit Chernobyl. “Dar acest lucru nu are sens, deoarece sticlele sunt destinate pieței din Marea Britanie și sunt clar etichetate cu timbre valabile în Marea Britanie”, a precizat el, citat de BBC.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Compania de întreprinderi sociale care produce Atomik este condusă de oameni de știință care lucrează în zona de excludere de 4.000 de kilometri pătrați de la Cernobîl, o zonă abandonată după catastrofalul dezastru nuclear din 1986.

Studiile lor au inclus creșterea culturilor experimentale pentru a afla dacă cerealele și alte alimente cultivate în zonă ar putea fi folosite pentru produse sigure pentru consum.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

O parte din motivul producerii băuturii alcoolice a fost să demonstreze cum terenurile din jurul zonei de excludere ar putea fi reintroduse în circuitul de producție. Cercetătorii spun că acest lucru ar putea permite comunităților de acolo să cultive și să vândă produse, operațiune care este în prezent ilegală pe „terenuri desemnate oficial ca fiind contaminate”.

În 2019, Chernobyl Spirit a produs vodcă folosind apă și cereale din zona de excludere. Prof. Smith, afiliat Universității Portsmouth, a explicat că „nu era mai radioactivă decât orice altă vodcă”.

ADVERTISEMENT

De atunci, profesorul Smith și colegii săi și-au adaptat rețeta pentru a crea un alcool pe bază de mere. Aceste mere sunt cultivate în districtul Narodichi – o zonă imediat în afara zonei de excludere, unde agricultura și dezvoltarea sunt încă restricționate.

Compania intenționează să folosească o parte din profituri pentru a ajuta comunitățile din Ucraina – inclusiv din Narodichi – care sunt încă afectate de impactul economic al dezastrului nuclear.

ADVERTISEMENT

Dr. Ghenadi Laptev, unul dintre coproprietarii companiei, care a lucrat la Cernobîl în primele săptămâni după accident, a declarat: „Sperăm că această problemă poate fi rezolvată, astfel încât să ne putem continua activitatea încercând să ajutăm persoanele afectate de impactul social și economic devastator pe care Cernobîl l-a avut asupra comunităților.”

Vodca de la Cernobîl, la fel de radioactivă ca orice altă vodcă

„Vodca artizanală”, Atomik, realizată cu cereale și apă din zona de excludere de la Cernobîl, era în 2019 primul produs de consum care a venit din zona abandonată din jurul centralei nucleare avariate.

„Aceasta nu este mai radioactivă decât orice altă vodcă”, spunea atunci prof. Smith. „Orice chimist vă va spune, când distilați ceva, impuritățile rămân în deșeuri. Așadar, am luat secară ușor contaminată și apă din acviferul de la Cernobîl și am distilat-o. I-am rugat pe prietenii noștri de la Universitatea Southampton, care au un laborator radio-analitic uimitor, să vadă dacă pot găsi radioactivitate. Nu au putut găsi nimic – totul era sub limita lor de detectare”, a mai precizat el.

Dr. Gennady Laptev, om de știință cu sediul la Institutul hidrometeorologic ucrainean, din Kiev, este, de asemenea, membru fondator al noii înființate Chernobyl Spirit Company.

Oamenii de știință spun că au ales să producă băutura alcoolică în speranța de a putea ajuta comunitățile din jurul zonei de excludere, precum orașul Narodichi, încă se luptă cu consecințele economice ale accidentului.

În activitatea sa din Cernobîl din anii 1990, prof. Smith spune că a fost surprins de modul în care condițiile economice pentru oamenii din Ucraina au rămas dificile, în timp ce peisajul și-a revenit încet.

„Există puncte fierbinți de radiații [în zona de excludere], dar în cea mai mare parte contaminarea este mai mică decât ați găsi în alte părți ale lumii cu radiații naturale de fond relativ ridicate”, spune el. „Problema pentru majoritatea oamenilor care locuiesc acolo este că nu au o dietă adecvată, servicii de sănătate bune, locuri de muncă sau investiții”.

„Pentru că acum”, adaugă Prof Smith, „după 30 de ani, cred că cel mai important lucru din zonă este de fapt dezvoltarea economică, nu radioactivitatea”.