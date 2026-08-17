„Mereu ne-a executat! Manieră rușinoasă”. Oltenii sar la gâtul lui Marcel Bîrsan după Oțelul – Craiova 1-1

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Universitatea Craiova a plecat de la Galați cu un singur punct, după 1-1 cu Oțelul, într-o partidă în care oltenii au fost nevoiți să joace în inferioritate numerică încă din minutul 29. Eliminarea lui Crețu și numărul mare de cartonașe primite de formația lui Filipe Coelho au alimentat nemulțumirea în tabăra oltenilor, iar Silvian Cristescu a avut un discurs extrem de critic la adresa arbitrului Marcel Bîrsan. Fostul mare jucător al Craiovei a contestat maniera în care au fost judecate duelurile și a acuzat diferențe evidente în deciziile luate de central.

Silvian Cristescu, atac fără menajamente după Oțelul – U Craiova: „Maniera de arbitraj de ieri a fost rușinoasă”

Cristescu consideră că Universitatea Craiova putea obține mai mult de la Galați, chiar și în condițiile în care a evoluat mai bine de o oră cu un om mai puțin. Fostul fotbalist al oltenilor a pus, însă, rezultatul și pe , despre care spune că a judecat constant în favoarea formației gazdă. Cristescu a atras atenția și asupra contextului dificil în care se află Craiova, cu meciuri disputate din trei în trei zile și deplasări în care echipa a rămas în inferioritate numerică.

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„Începutul de sezon e bunicel, din moment ce ne-am calificat în play-off-ul Europa League. Lucrurile sunt bune, se puteau și mai bune, dar, să fim realiști, deocamdată nu suntem pregătiți pentru Champions League. Nu doar noi, ci nicio altă echipă din România nu e pregătită de Champions. Probabil, peste câțiva ani, când se va investi, cine știe. Sper să nu atârne prea mult punctele ăstea pierdute, dar vor atârna, mai ales că avem două meciuri în deplasare în care în fiecare meci am jucat aproape o oră cu un jucător în minus și în condițiile în care jucăm din trei în trei zile. Nu e ușor deloc.

Din păcate, în meciul de ieri meritam mai mult, chiar dacă am jucat în 10. Dar maniera de arbitraj….am zis să nu mă mai iau de ei, dar maniera de arbitraj de ieri a fost rușinoasă. Nu e un cuvânt greu. Dacă luăm fază cu fază să vedem cum s-a judecat pentru Oțelul și cum s-a judecat pentru noi, ne vom da seama de diferențe. Rușinos, a fost un arbitru rușinos.

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Au fost nenumărate faze. Înțeleg, faci o greșeală, două, dar tot timpul a greșit doar în favoarea anumitor echipe, în cazul de ieri al Oțelului. Absolut tot ce s-a judecat 50-50 s-a dat pentru Oțelul. Orice duel, orice contact, totul pentru Oțelul. La fiecare meci al nostru vrea să demonstreze ceva. Ideea e că nu e arbitru slab, l-am văzut în unele meciuri în care a arbitrat foarte bine, dar nu pe noi. De câte ori ne-a prins, ne-a executat ușor“, a declarat Silvian Cristescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Cristescu, revoltat de cele 8 cartonașe galbene primite de Craiova: „Zici că eram cu cuțite, topoare la meci”

Cristescu și-a continuat apoi tirada la adresa centralului, , oprindu-se asupra numărului mare de avertismente primite de Universitatea Craiova. Acesta a făcut referire inclusiv la eliminarea lui Crețu și la cartonașele încasate în finalul partidei, considerând că maniera de arbitraj a fost una disproporționată.

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„Per total, dacă iei campionatul românesc, Crețu era de eliminat. Dacă era în orice alt campionat, nu se elimina. În minutul 84, Sava a luat galben pentru prima secundă de tras de timp. Până atunci nimic, am jucat 60 de minute în 10 fără să tragem de timp. A urmat Romanchuk. Noi avem opt cartonașe galbene luate ieri și uitați-vă câte faulturi am făcut.

Mi-aduc aminte de un meci cu Rapid, un 2-2 pe Oblemenco, când din 90 de minute s-au jucat 30, în rest au stat pe jos rapidiștii. Atunci nu le-a mai dat niciun galben, a uitat de ele. Am luat ieri opt galbene de zici că eram cu cuțite, topoare la meci, cu arme albe. Fotbalul românesc nu crește și din cauza arbitrajului, ba fluieră la orice atingere, ba lasă jocul liber“, a mai spus fosta legendă a Craiovei.

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