“Merg vineri în Rusia.”. Donald Trump, gafă înainte de întâlnirea cu Putin, care va avea loc în Alaska. Video

Donald Trump a făcut o gafă în cadrul unei conferințe de presă. Liderul american a spus că va merge “în Rusia” pentru întâlnirea cu Putin, în loc de Alaska.

Donald Trump, gafă într-o conferință de presă

Vineri, 15 august, are loc , unde cei doi vor aborda tema războiului din Ucraina, început în urmă cu trei ani și jumătate.

Întâlnirea dintre cei doi lideri va avea loc în Alaska, stat american. În cadrul unei conferințe de presă care a avut loc luni, Donald Trump a făcut o gafă care nu a fost trecută cu vederea.

Liderul de la Casa Albă a declarat că va merge “în Rusia” pentru a se întâlni cu Vladimir Putin. Declarația a fost făcută în timpul conferinței de presă în care președintele american a anunțat că trimite Garda Națională la Washington D.C., care va lupta împotriva criminalității.

“Pentru mine e jenant să fiu aici. Șitiți, mă voi întâlni cu Putin, merg vineri în Rusia. Nu-mi place să fiu aici și să vorbesc despre cât de nesigură și de murdară și de dezgustătoare e această capitală, care era odată frumoasă”, a spus Trump în cadrul conferinței.

Statul american Alaska a fost, în trecut, sub control rusesc. În secolul al XIX-lea, statul a fost vândut Statelor Unite ale Americii. Teritoriul a fost vândut Washingtonului în 1867, pentru suma de 7,2 milioane de dolari. La vremea respectivă, achiziția a fost una controversată. Abia în 1959, Alaska a devenit un stat american cu drepturi depline.

Președintele SUA, anunț despre întâlnirea cu Putin

Donald Trump a anunțat, cu câteva zile în urmă, că urmează în Alaska. Acordul de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina ar putea include și “un schimb de teritorii”.

“Întâlnirea mult așteptată între mine, în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, și președintele Vladimir Putin, al Rusiei, va avea loc vinerea viitoare, 15 august 2025, în marele stat Alaska. Detalii suplimentare vor urma”, a scris Donald Trump săptămâna trecută, pe Truth Social.

De asemenea, Volodimir Zelenski a transmis că Ucraina “pregătită să colaboreze cu Trump”. Cu toate acestea, poporul său “nu își va da pământul ocupantului”.

În cadrul unui interviu recent, JD Vance, vicepreședintele SUA, a declarat că, oricare ar fi soluția negociată de Trump și Putin, nici Rusia, dar nici Ucraina nu vor fi mulțumite.