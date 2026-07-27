Sport

„Mergeți și rugați-vă!”. Reacția explozivă a lui Gianni Infantino după scandalurile de la Mondial

Gianni Infantino a reacționat după criticile primite în urma Cupei Mondiale 2026. Președintele FIFA și-a apărat mandatul și organizarea turneului. Ce a declarat elvețianul.
Alex Bodnariu
27.07.2026 | 13:54
Mergeti si rugativa Reactia exploziva a lui Gianni Infantino dupa scandalurile de la Mondial
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Președintele FIFA, ieșire fără precedent după Cupa Mondială 2026
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Gianni Infantino a răbufnit după valul de critici de la Cupa Mondială 2026. Președintele FIFA a publicat un mesaj amplu pe rețelele sociale, în care și-a apărat mandatul și organizarea turneului final din Statele Unite, Canada și Mexic. Șeful forului mondial le-a transmis contestatarilor să „mediteze, să se roage sau să urmărească un meci de fotbal”, susținând că aceștia răspândesc „ură și zvonuri false”, în timp ce FIFA a organizat „cel mai mare spectacol de pe Pământ”.

Președintele FIFA, ieșire fără precedent după Cupa Mondială 2026

Valul de critici la adresa lui Infantino a apărut pe fondul mai multor controverse care au marcat competiția. Una dintre cele mai discutate a fost situația naționalei Iranului, ai cărei jucători, membri ai staffului și suporteri s-au confruntat cu probleme privind obținerea vizelor și organizarea deplasărilor în Statele Unite.

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Președintele FIFA a fost criticat și pentru presupusa influență politică asupra competiției. Cazul care a stârnit cele mai multe reacții a fost cel al atacantului american Folarin Balogun, suspendat inițial pentru un meci, dar declarat eligibil pentru optimile de finală după ce sancțiunea i-a fost anulată de FIFA.

Șeful FIFA răspunde acuzațiilor după CM 2026

În ciuda acestor controverse, Infantino susține că turneul a fost un succes total. Șeful FIFA afirmă că ediția din 2026 a oferit „100% siguranță și securitate”, iar problemele prezentate în spațiul public reprezintă cazuri izolate. El a subliniat că milioane de suporteri au călătorit fără dificultăți și că fotbalul a demonstrat încă o dată capacitatea sa de a uni oameni din întreaga lume.

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„Tuturor celor care își consumă timpul și energia urându-ne, vă rog să vă opriți o clipă și să reflectați, să meditați, să vă rugați sau să urmăriți un meci de fotbal și să priviți cu adevărat fețele, ochii și emoțiile oamenilor. Pentru că doar jocul nostru frumos poate oferi un asemenea spectacol extraordinar, un spectacol în care toți devenim unul și ne reconectăm ca oameni. Sunt incredibil de mândru, în calitate de președinte al FIFA, că am contribuit, fie și puțin, la acest spectacol. Este un sentiment extraordinar”, a transmis Gianni Infantino.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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