Mergi la Brighton – Universitatea Craiova? Ce trebuie să știi despre intrarea în Anglia și cât te costă

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Universitatea Craiova se pregătește pentru o deplasare de foc în Anglia, iar suporterii alb-albaștrilor au un motiv în plus de entuziasm! Biletele pentru confruntarea cu Brighton, programată pe 26 noiembrie, în Conference League, au fost puse în vânzare, iar oltenii vor avea la dispoziție aproximativ 2.000 de locuri. FANATIK îți explică și ce documente sunt necesare pentru a ajunge în Marea Britanie, cât costă autorizația de intrare și cum poate fi obținută.

Cât costă „viza” pentru Anglia? Suporterii Craiovei trebuie să plătească 20 de lire sterline

trebuie să știe că intrarea în Marea Britanie presupune respectarea unor reguli diferite de cele aplicabile călătoriilor în majoritatea statelor Uniunii Europene. Pentru o deplasare turistică de scurtă durată, cetățenii români nu au nevoie, în mod obișnuit, de o viză clasică. În schimb, trebuie să obțină ETA (Electronic Travel Authorisation), o autorizație electronică de călătorie introdusă de autoritățile britanice.

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Potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial al Guvernului Marii Britanii, costul unei ETA este de 20 de lire sterline pentru fiecare persoană. Această sumă se adaugă cheltuielilor pentru biletul la meci, transport și cazare. Taxa se achită individual, inclusiv pentru copiii care călătoresc alături de părinți.

Autorizația ETA este valabilă timp de doi ani sau până la expirarea pașaportului, dacă acesta expiră mai devreme. În această perioadă, titularul poate efectua mai multe călătorii în Marea Britanie, în condițiile prevăzute de autorități. Astfel, suporterii Universității Craiova care obțin autorizația pentru deplasarea la Brighton o vor putea utiliza și pentru alte vizite în Regatul Unit, atât timp cât aceasta rămâne valabilă.

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Cum obții autorizația ETA pentru Brighton – Universitatea Craiova. Pașii pe care trebuie să-i urmeze suporterii

Procedura de obținere a autorizației electronice este relativ simplă și se desfășoară online. Suporterii olteni nu trebuie să se prezinte la ambasadă pentru o solicitare obișnuită de ETA. Cererea poate fi depusă prin aplicația oficială „UK ETA”, disponibilă pentru telefoanele mobile compatibile, sau direct pe site-ul Guvernului britanic.

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Pentru a solicita autorizația, sunt necesare:

Pașaportul valabil cu care suporterul urmează să călătorească în Anglia;

O adresă de e-mail, pe care va fi comunicată decizia;

O fotografie a feței solicitantului, realizată conform instrucțiunilor;

Un card bancar sau o altă metodă de plată acceptată, pentru achitarea taxei de 20 de lire sterline.

Suporterii trebuie să acceseze platforma oficială, să introducă informațiile solicitate, să parcurgă verificarea identității și să achite taxa. Site-ul oficial pentru obținerea autorizației este https://www.gov.uk/eta/apply.

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În cât timp se aprobă ETA și de ce buletinul nu este suficient pentru intrarea în Anglia

Un alt detaliu important pentru suporterii Universității Craiova este timpul necesar obținerii autorizației. Conform autorităților britanice, răspunsul vine, de regulă, într-o zi, însă procedura poate dura până la trei zile lucrătoare. Din acest motiv, este recomandat ca solicitarea să fie depusă din timp, nu în ziua plecării spre Anglia.

După aprobare, autorizația este asociată electronic pașaportului folosit la completarea cererii. Suporterii nu trebuie să ridice un document fizic, dar trebuie să primească aprobarea înainte de a călători.

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Atenție! Cartea de identitate românească nu este, în mod obișnuit, suficientă pentru intrarea în Marea Britanie. Suporterii au nevoie de pașaport valabil pe durata șederii, cu excepția anumitor categorii de persoane care beneficiază de reguli speciale.

Toate biletele pentru Brighton – Universitatea Craiova au fost epuizate în timp record

Nebunie totală a fost printre suporterii Universității Craiova! , programată pe 26 noiembrie, în Conference League, s-au epuizat în doar 20 de minute de la punerea în vânzare!

Deși prețul unui tichet a fost de 100 de lei, cererea uriașă a făcut ca toate locurile alocate fanilor alb-albaștri să fie ocupate într-un timp record. Astfel, suporterii Craiovei au demonstrat încă o dată interesul extraordinar pentru parcursul european al echipei, iar Universitatea va avea parte de o susținere incredibilă și în deplasarea din Anglia.