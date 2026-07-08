Mergi pe jos 30 de minute pe zi și Ministerul Sănătății te premiază! Un fost campion olimpic a realizat un program revoluționar într-una din țările cu cea mai mare obezitate din lume

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Ministerul Sănătății din Anglia (NHS – National Health Service) a decis să inițieze un proiect revoluționar pentru reducerea sedentarismului și implicit obezității ajunse la cote alarmante de ceva timp în această țară, pus la cale cu ajutorul unui fost campion olimpic la maraton, Sir Brendan Foster, printre altele fondatorul Great North Run, una dintre cele mai cunoscute curse din acest sport la nivel internațional.

Ministerul Sănătății din Anglia vrea să îi premieze pe cetățenii care merg pe jos minim 30 de minute pe zi

Concret, cetățenii urmează să fie motivați să meargă pe jos minim 30 de minute în fiecare zi timp de o lună. Astfel, se estimează că cei care vor reuși să facă acest lucru vor ajunge la final la o distanță totală parcursă de 26 de mile, adică aproximativ 41 de kilometri, exact cât are un maraton. Persoanele care îndeplinesc acest deziderat urmează să fie recompensate de către NHS.

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Potrivit , ar fi vorba despre anumite reduceri sau vouchere pentru diferite servicii medicale din sistemul de stat, dar și despre alte premii. Pentru moment nu au fost oferite informații suplimentare despre această chestiune, dar în schimb se știe deja că aceste pachete nu vor fi decontate de către guvern, ci ele vor fi oferite prin anumite colaborări realizate cu firme private sau publice din diferite domenii de activitate.

În cadrul acestui proiect va fi creată o aplicație specială, iar doritorii se vor putea loga pe ea în scurt timp. Ulterior, odată cu startul campaniei, ei vor fi monitorizați prin telefonul mobil sau prin smartwatch în momentul în care se conectează la aplicație, pentru a se putea vedea dacă într-adevăr parcurg sau nu cele 30 de minute zilnice de mers pe jos.

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Sir Brendan Foster, fost campion olimpic la maraton, în centrul acestui proiect revoluționar

a vorbit deja cu anumite persoane pe seama acestui subiect, iar ele s-au arătat mai mult decât deschise față de participarea la acest proiect. „Sunt cunoscut pentru alergat, dar obiectivul aici este cu mult mai simplu. Vrem doar să-i facem pe oameni să meargă. Simplu”, a spus Sir Brendan Foster, conform sursei citate.

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Acest proiect face parte din planul de sănătate pe zece ani pus în aplicare în , iar obiectivul este bineînțeles ca oamenii să ajungă să fie mai activi decât în prezent. Potrivit NHS, inactivitatea fizică reprezintă cauza pentru unul din șase decese. Iar o persoană este considerată inactivă din punct de vedere fizic atunci când face zilnic activități de acest gen pentru mai puțin de 30 de minute. Așadar, această bornă nu a fost stabilită în mod întâmplător, ci pe baza unor studii anterioare.

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În Anglia, la momentul noiembrie 2025, nu mai puțin de aproximativ 12 milioane de persoane, adică aproape un sfert din populația adultă totală, făceau parte din această categorie a inactivilor din punct de vedere fizic. Bineînțeles, de aici necesitatea inițierii acestui proiect, care în primă fază își propune să ajungă la peste 100.000 de cetățeni înscriși și înregistrați zilnic prin intermediul mijloacelor digitale menționate anterior.