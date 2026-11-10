Merită Hindrich să apere poarta României? Cifre total diferite în comparație cu Popescu și Târnovanu

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Naționala României se pregătește pentru ultimele două meciuri din Liga Națiunilor, iar Gică Hagi are de rezolvat o problemă importantă: cine va apăra poarta „tricolorilor”? Accidentarea lui Ionuț Radu îi aduce pe Ștefan Târnovanu, Laurențiu Popescu și Otto Hindrich în lupta pentru postul de titular. Cifrele din rapoartele Wyscout arată avantajele și punctele slabe ale fiecăruia.

România, în fața ultimelor două meciuri din Liga Națiunilor! Gică Hagi încearcă să salveze o campanie de coșmar

Naționala României traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani. Cu patru înfrângeri în tot atâtea partide disputate în actuala ediție a Ligii Națiunilor, „tricolorii” au rămas fără niciun punct și sunt obligați să reacționeze în ultimele două etape.

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Selecționerul trebuie să găsească soluții și pentru problemele de lot. Una dintre cele mai importante privește postul de portar, acolo unde absența lui Ionuț Radu schimbă calculele pentru finalul competiției. În mod normal, portarul celor de la Celta Vigo ar fi fost alegerea firească, având în vedere experiența sa internațională și faptul că evoluează într-unul dintre cele mai puternice campionate ale Europei.

România va întâlni Polonia pe 14 noiembrie, pe Arena Națională, iar trei zile mai târziu va juca împotriva Bosniei și Herțegovinei, la Zenica. Miza este evitarea ultimului loc în grupa B4, după o campanie în care reprezentativa României a pierdut deja de două ori în fața Suediei, dar și împotriva Poloniei și Bosniei. Nu este exclus ca Gică Hagi să schimbe formula de start pentru ultimele două confruntări.

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Ionuț Radu, absent de la națională, dar titular în Spania!

Portarul celor de la Celta Vigo se confruntă cu o problemă medicală la umărul drept, iar clubul spaniol a transmis Federației Române de Fotbal un raport în care recomandă tratament și o perioadă strictă de repaus.

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Totuși, absența sa a ridicat semne de întrebare. deși anunțase că nu poate participa la acțiunea naționalei. Antrenorul Claudio Giráldez a explicat că problema medicală nu îl limitează momentan în joc, dar că tratamentul trebuie efectuat în această perioadă. În lipsa sa, Hagi a convocat trei portari: Otto Hindrich (Legia Varșovia), Ștefan Târnovanu (FCSB) și Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova).

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„Comunicarea noastră a fost destul de clară. El a luat decizia asta, trebuie să vorbiți cu el, la fel și cu Nicușor și Mihăilă. Federația a comunicat foarte direct, decizia aparține lor. La echipa națională vii dacă simți, dacă ești 100%, cu toată inima, nu există 99%. Dacă nu ești convins, ai crezut că e bine să stai la echipa de club și să te refaci, foarte bine. El are o problemă, e destul de clar acest lucru. Avem altul, nu am venit aici să mă plâng”, a spus Hagi despre situația lui Ionuț Radu la conferința de presă.

Cine merită să apere poarta României? Cifrele celor trei portari convocați de Gică Hagi

Absența lui Radu deschide o competiție interesantă pentru postul de titular. Otto Hindrich are avantajul evoluțiilor din campionatul Poloniei și al meciurilor disputate deja în actuala ediție a Ligii Națiunilor. Ștefan Târnovanu vine cu experiența acumulată la FCSB, inclusiv în competițiile europene, în timp ce Laurențiu Popescu are de partea sa parcursul excelent al Universității Craiova.

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Hindrich are cele mai multe minute în campionat, Târnovanu este portarul cu cele mai multe intervenții raportate la 90 de minute, iar Popescu se remarcă printr-un procentaj excelent al paradelor. Practic, fiecare dintre cei trei excelează la un anumit capitol, astfel că Gică Hagi va avea o misiune dificilă în alegerea titularului.

Otto Hindrich a devenit un om important la Legia Varșovia. Fostul portar al CFR-ului a bifat 14 apariții și 1.442 de minute în Ekstraklasa, fiind cel mai utilizat dintre cei trei în competițiile interne. La polul opus, Laurențiu Popescu a disputat numai nouă partide în SuperLiga, însă a apărat și în cupele europene. În total, Popescu a ajuns la 20 de meciuri oficiale pentru club, față de cele 14 ale lui Hindrich în campionat și cele 14 ale lui Târnovanu.

Indicator Otto Hindrich Ștefan Târnovanu Laurențiu Popescu Meciuri în campionat 14 12 9 Minute în campionat 1.442 1.165 851 Meciuri în cupele europene 0 2 11 Minute în cupele europene 0 195 1.066 Total meciuri la club 14 14 20 Total minute la club 1.442 1.360 1.917

Laurențiu Popescu are cele mai puține goluri primite! Târnovanu, cel mai solicitat dintre portarii din SuperLiga

Laurențiu Popescu ocupă locul secund în clasamentul Wyscout al portarilor din SuperLiga la media golurilor primite, cu numai 0,21 la 90 de minute. Totuși, trebuie ținut cont și de faptul că Universitatea Craiova are una dintre cele mai solide defensive din campionat, iar adversarii ajung destul de rar în situații periculoase la poarta oltenilor.

Indicator Hindrich Târnovanu Popescu Goluri primite / 90 min. 0,94 1,31 0,21 Șuturi înfruntate / 90 min. 3,50 4,40 2,43 Parade / 90 min. 2,56 3,09 2,22 Recuperări / 90 min. 4,18 5,64 5,50 Loc în campionat la goluri primite / 90 min. 5 17 2 Loc în campionat la parade / 90 min. 20 13 23

Ștefan Târnovanu are o medie de 1,31 goluri primite la 90 de minute, una destul de ridicată pentru un portar de echipă națională. Totuși, puține dintre golurile încasate îi pot fi imputate direct, în condițiile în care defensiva FCSB-ului a fost una dintre cele mai vulnerabile în acest sezon. Portarul roș-albaștrilor înregistrează 4,40 șuturi înfruntate pe meci, aproape dublu față de Popescu. În schimb, Hindrich are o medie de 0,94 goluri primite și 3,50 șuturi înfruntate la 90 de minute în campionatul Poloniei.

Laurențiu Popescu, lider la procentajul paradelor! Târnovanu are cele mai slabe cifre

O altă statistică importantă privește procentajul intervențiilor reușite. Aici, Laurențiu Popescu conduce detașat, cu 80%, urmat de Otto Hindrich, cu 74,26%. Ștefan Târnovanu înregistrează 65,98%, conform rapoartelor Wyscout. Acest indicator trebuie însă interpretat și în funcție de dificultatea șuturilor, poziționarea adversarilor și calitatea defensivei. Totuși, cifrele arată că Popescu și Hindrich au fost mai eficienți în oprirea șuturilor pe poartă în perioada analizată.

Indicator Wyscout Hindrich Târnovanu Popescu Procentaj parade 74,26% 65,98% 80,00% Goluri primite / 90 min. 0,87 1,21 0,39 Șuturi înfruntate / 90 min. 3,36 3,57 1,95 xG saved / 90 min. 0,96 1,02 0,46

Există însă și statistici la care Târnovanu excelează. Portarul FCSB-ului înregistrează cea mai mare valoare a indicatorului xG salvat la 90 de minute, potrivit datelor Wyscout. Practic, această statistică sugerează că Târnovanu a reușit să prevină mai multe goluri decât ceilalți doi portari convocați de Hagi, raportat la timpul petrecut pe teren.

Cine este mai bun cu mingea la picior? Laurențiu Popescu, peste rivalii de la FCSB și Legia Varșovia

Fotbalul modern le cere portarilor mult mai mult decât să respingă șuturile adversarilor. Construcția atacurilor începe adesea din propria suprafață de pedeapsă, iar precizia paselor a devenit un criteriu important în alegerea titularului. La acest capitol, Laurențiu Popescu are un avantaj clar.

Indicator Hindrich Târnovanu Popescu Pase / 90 min. 22,28 24,41 24,43 Precizia paselor 79,55% 81,96% 85,71% Lungimea medie a paselor 30,84 m 35,22 m 29,92 m Loc în campionat la pase / 90 min. 17 8 7

Portarul Universității Craiova înregistrează o precizie a paselor de 85,71% în actuala ediție a SuperLigii, peste Târnovanu (81,96%) și Hindrich (79,55%). În schimb, portarul FCSB-ului trimite mingi mai lungi, cu o medie de 35,22 metri pe pasă, față de 29,92 metri în cazul lui Popescu.

Otto Hindrich are cele mai recente meciuri la națională! Laurențiu Popescu încă așteaptă debutul

Otto Hindrich are patru selecții pentru România și a fost titular în ultimele două partide din Liga Națiunilor, cu Polonia și Suedia. Portarul Legiei a încasat șase goluri la Varșovia, iar trei zile mai târziu a primit un singur gol în eșecul cu Suedia, scor 0-1.

Portar Selecții Ultimul meci Otto Hindrich 4 România – Suedia 0-1, 5 octombrie 2026 Ștefan Târnovanu 5 România – Țara Galilor, 6 iunie 2026 Laurențiu Popescu 0 Nu a debutat

Ștefan Târnovanu are cinci selecții și este cel mai experimentat dintre cei trei la nivelul primei reprezentative, cel puțin din perspectiva numărului de apariții. Ultima sa prezență a venit în amicalul cu Țara Galilor, din 6 iunie 2026, când a evoluat o repriză. În schimb, Laurențiu Popescu este singurul fără vreun minut la naționala mare. Portarul Universității Craiova se află la prima convocare și speră să profite de absența lui Radu pentru a debuta.