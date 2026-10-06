Merita Ianis Hagi să fie huiduit de fanii României pe Arena Națională? Victor Pițurcă, Gigi Becali, Adrian Ilie și Horia Ivanovici, dezbatere în direct

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Ianis Hagi (28 de ani) a fost huiduit de fanii echipei naționale la partida dintre România și Suedia, pe care „tricolorii” au pierdut-o cu 0-1. Fotbalistul de la Alanyaspor a început partida ca rezervă, dar, în momentul în care a fost introdus pe teren, a stârnit o reacție dură din partea spectatorilor.

Ianis Hagi a fost huiduit de fani la România – Suedia 0-1

Ianis Hagi a fost lăsat pe banca de rezerve pentru partida din etapa a 4-a a Grupei B4 din UEFA Nations League. „Tricolorii” au pierdut cu 0-1, chiar dacă mijlocașul de la Alanyaspor a intrat pe teren în minutul 70 în locul căpitanului Nicolae Stanciu.

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„(n.r. – Te-a mirat că o parte din public l-a huiduit pe Ianis?) Mă așteptam la mai rău. Nu doar pe Ianis, să nu mă înțeleagă greșit. Campania asta din media a avut impact, dar mă așteptam la mai rău din partea suporterilor. Lumea își aduce aminte de ce a fost acum un an sau doi când au fost rezultate. Mă așteptam la mai rău. Chiar a fost blândețe și de asta îi felicit”, a transmis Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

„Mie nu mi se pare normal. Nu doar Ianis joacă la națională și e copilul lui Hagi. Dacă era de huiduit, trebuiau huiduiți toți. Jucătorii naționalei, atât cât pot ei, sunt jucătorii echipei naționale și trebuie tratați cu respect”, a declarat Adrian Ilie.

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Horia Ivanovici îi ia apărarea lui Ianis Hagi

Ianis Hagi are 57 de selecții și 8 goluri pentru prima reprezentativă a României. „Ăsta a fost singurul aspect care mi-a displăcut. Dacă juca Ianis până în minutul 60-70 și juca slab, puteai să înțelegi oamenii. E o răbdare care se termină. Dar ținând cont că el practic intra, asta nu mi se mai pare ok. Lumea uită. Îl cheamă Hagi, dar e tot un jucător al naționalei. Așa trebuiau să îi huiduie pe toți”, a fost mesajul lui Horia Ivanovici.

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În asentimentul directorului FANATIK este și jurnalistul Marius Mitran. „Mi se pare nedreaptă atitudinea asta față de el, dar era de așteptat. A fost o campanie împotriva lui zilele astea”, a spus Mitran.

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Reacția lui Gigi Becali

. „La suporteri nu trebuie să te mire nimic. La suporteri nu contează. Totuși au respect pentru el. Dacă era altul, ce îi făceau… Dar suporterii… Eu mi-am dat seama că nu se poate fotbal fără suporteri. Ei așa cred. Dacă huiduie sau fac sau dreg, aia e dorința lor. Li se pare că e normal. Eu nu comentez asta. Pe ei nu îi interesează de Ianis, îi interesează de Hagi. Ăla e idolul lor. Restul nu contează. Nu îi interesează că e copilul lui Hagi”, a declarat și Gigi Becali.

Victor Pițurcă, „scut” pentru Ianis Hagi

Fostul selecționer, Victor Pițurcă, i-a luat apărarea jucătorului de la Alanyaspor. „Nu merita Ianis tratamentul ăsta. Huiduielile au fost îndreptate împotriva lui, Gică Hagi fiind iertat. Orice alt antrenor care avea rezultatele astea ar fi avut o atmosferă ostilă. Oricum, am fost la meci aseară, iar suporterii au fost fantastici. Au fost lângă echipă. Îi simțeam vibrând și dorind ca echipa României să obțină un rezultat bun. Ianis a avut anumite realizări la echipa națională, dacă nu le avea, nu mai intra să joace la echipa națională”, a fost și părerea lui Victor Pițurcă.

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