„Merită mult mai mult respect!”. Bănel Nicoliță contestă decizia luată de Gigi Becali la CFR Cluj – FCSB 2-2: „Mi s-a rupt sufletul!”

Partida dintre CFR Cluj și FCSB a fost martora unui moment extrem de controversat. Vlad Chiricheș, veteranul roș-albaștrilor, a fost înlocuit după doar 29 de minute, asta după ce mijlocașul a greșit la golul marcat de Djokovic.
În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Bănel Nicoliță a mărturisit că i s-a rupt sufletul în care a văzut că Vlad Chiricheș a fost înlocuit după doar 29 de minute în CFR Cluj – FCSB. „Jardel” e de părere că veteranul roș-albaștrilor merită mult mai mult respect.
„FCSB a făcut aseară un meci bun, a jucat împotriva unei echipe tari din campionat. Mi-aș fi dorit foarte mult să câștige. Știam că nu va fi un meci ușor la CFR. S-au întâlnit două echipe care nu prea au câștigat în campionat. FCSB venea după o calificare în Europa League și mi-aș fi dorit mult mai mult.
(n.r. – Cum crezi că s-a simțit Chiricheș) Mi-aș fi dorit să fie altfel ultimul meci al lui. Nu trebuia să fie cum a fost aseară. Chiricheș merită mult mai mult respect. Nu vreau să intru în mai multe detalii. Din punct de vedere sufletește, mi s-a rupt sufletul când l-am văzut.
Cred că a făcut foarte multe pentru fotbalul românesc și mi-aș fi dorit să fie altfel ultimul lui meci. Din ce am văzut, cred că acesta o să fie ultimul meci al lui. El nu a ieșit în public, nu a fost genul acesta.
Sunt sigur că FCSB își va reveni și se va lupta la campionat. La fel și la CFR, sunt două echipe cu jucători foarte buni. Din punctul meu de vedere, după Craiova, care e într-o formă foarte bună, FCSB și CFR au cel mai bun lot. E vorba de milioane de euro care s-au investit”, a declarat Bănel Nicoliță.