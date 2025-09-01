Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„Merită mult mai mult respect!”. Bănel Nicoliță contestă decizia luată de Gigi Becali la CFR Cluj – FCSB 2-2: „Mi s-a rupt sufletul!”

Bănel Nicoliță s-a arătat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, dezamăgit de modul în care Vlad Chiricheș a fost înlocuit în CFR Cluj - FCSB 2-2.
Iulian Stoica
01.09.2025 | 19:00
Merita mult mai mult respect Banel Nicolita contesta decizia luata de Gigi Becali la CFR Cluj FCSB 22 Mi sa rupt sufletul
EXCLUSIV FANATIK
Bănel Nicoliță, dezamăgit de modul în care Vlad Chiricheș a fost tratat la ultimul meci. Sursă foto: Colaj Fanatik

Partida dintre CFR Cluj și FCSB a fost martora unui moment extrem de controversat. Vlad Chiricheș, veteranul roș-albaștrilor, a fost înlocuit după doar 29 de minute, asta după ce mijlocașul a greșit la golul marcat de Djokovic.

ADVERTISEMENT

Bănel Nicoliță contestă decizia luată de Gigi Becali față de Vlad Chiricheș: „Mi s-a rupt sufletul!”

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Bănel Nicoliță a mărturisit că i s-a rupt sufletul în care a văzut că Vlad Chiricheș a fost înlocuit după doar 29 de minute în CFR Cluj – FCSB. „Jardel” e de părere că veteranul roș-albaștrilor merită mult mai mult respect.

„FCSB a făcut aseară un meci bun, a jucat împotriva unei echipe tari din campionat. Mi-aș fi dorit foarte mult să câștige. Știam că nu va fi un meci ușor la CFR. S-au întâlnit două echipe care nu prea au câștigat în campionat. FCSB venea după o calificare în Europa League și mi-aș fi dorit mult mai mult.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Cum crezi că s-a simțit Chiricheș) Mi-aș fi dorit să fie altfel ultimul meci al lui. Nu trebuia să fie cum a fost aseară. Chiricheș merită mult mai mult respect. Nu vreau să intru în mai multe detalii. Din punct de vedere sufletește, mi s-a rupt sufletul când l-am văzut.

„Cred că acesta a fost ultimul lui meci! A făcut foarte multe pentru fotbalul românesc”

Cred că a făcut foarte multe pentru fotbalul românesc și mi-aș fi dorit să fie altfel ultimul lui meci. Din ce am văzut, cred că acesta o să fie ultimul meci al lui. El nu a ieșit în public, nu a fost genul acesta. 

ADVERTISEMENT
Președintele polonez, Karol Nawrocki, spune Germaniei că „este timpul să plătească pentru al...
Digi24.ro
Președintele polonez, Karol Nawrocki, spune Germaniei că „este timpul să plătească pentru al Doilea Război Mondial”

Sunt sigur că FCSB își va reveni și se va lupta la campionat. La fel și la CFR, sunt două echipe cu jucători foarte buni. Din punctul meu de vedere, după Craiova, care e într-o formă foarte bună, FCSB și CFR au cel mai bun lot. E vorba de milioane de euro care s-au investit”, a declarat Bănel Nicoliță.

ADVERTISEMENT
Un cuplu celebru din România e istorie: au anulat nunta și s-au despărțit,...
Digisport.ro
Un cuplu celebru din România e istorie: au anulat nunta și s-au despărțit, la un an și jumătate de când se logodiseră

Bănel Nicoliță, dezamăgit de modul în care Vlad Chiricheș a fost înlocuit la FCSB

Ce se întâmplă cu Ianis Hagi? „Îți dă senzația că nu mai vrea!...
Fanatik
Ce se întâmplă cu Ianis Hagi? „Îți dă senzația că nu mai vrea! De ce nu te duci în Bundesliga?”
Cristi Balaj îi propune lui Gigi Becali un fundaș de la CFR Cluj....
Fanatik
Cristi Balaj îi propune lui Gigi Becali un fundaș de la CFR Cluj. „L-au mai vrut cei de la FCSB”. Exclusiv
Andrei Nicolescu rupe tăcerea după transferul lui Mazilu la Dinamo. Toate detaliile din...
Fanatik
Andrei Nicolescu rupe tăcerea după transferul lui Mazilu la Dinamo. Toate detaliile din contract și cât trebuie să plătească Brighton pentru a-l răscumpăra
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Liviu Ciobotariu, la un pas de a fi dat afară de Petrolul! Membrul...
iamsport.ro
Liviu Ciobotariu, la un pas de a fi dat afară de Petrolul! Membrul Generației de Aur e așteptat în locul său la Ploiești
Sfâșietor! Rămasă fără păr, după ședințele de chimioterapie, fosta handbalistă din Liga Florilor...
gsp.ro
Sfâșietor! Rămasă fără păr, după ședințele de chimioterapie, fosta handbalistă din Liga Florilor a revenit pe teren
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer...
Antena3 CNN
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
S-a făcut transferul lui Gianluigi Donnarumma!
Digisport.ro
S-a făcut transferul lui Gianluigi Donnarumma!
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
gsp.ro
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
„Au cheltuit banii pe femei ușoare!” Rușii nu mai vor să doneze pentru...
Libertatea.ro
„Au cheltuit banii pe femei ușoare!” Rușii nu mai vor să doneze pentru soldații de pe frontul din Ucraina
Celebrul chef Gordon Ramsay, operat de cancer de piele
Clever Media
Celebrul chef Gordon Ramsay, operat de cancer de piele
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!