„Merită mult mai mult respect!”. Bănel Nicoliță contestă decizia luată de Gigi Becali la CFR Cluj – FCSB 2-2: „Mi s-a rupt sufletul!”

Partida dintre CFR Cluj și FCSB a fost martora unui moment extrem de controversat. Vlad Chiricheș, veteranul roș-albaștrilor, a fost înlocuit după doar 29 de minute, asta după ce mijlocașul a greșit la golul marcat de Djokovic.

ADVERTISEMENT

Bănel Nicoliță contestă decizia luată de Gigi Becali față de Vlad Chiricheș: „Mi s-a rupt sufletul!”

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Bănel Nicoliță a mărturisit că . „Jardel” e de părere că .

„FCSB a făcut aseară un meci bun, a jucat împotriva unei echipe tari din campionat. Mi-aș fi dorit foarte mult să câștige. Știam că nu va fi un meci ușor la CFR. S-au întâlnit două echipe care nu prea au câștigat în campionat. FCSB venea după o calificare în Europa League și mi-aș fi dorit mult mai mult.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Cum crezi că s-a simțit Chiricheș) Mi-aș fi dorit să fie altfel ultimul meci al lui. Nu trebuia să fie cum a fost aseară. Chiricheș merită mult mai mult respect. Nu vreau să intru în mai multe detalii. Din punct de vedere sufletește, mi s-a rupt sufletul când l-am văzut.

„Cred că acesta a fost ultimul lui meci! A făcut foarte multe pentru fotbalul românesc”

Cred că a făcut foarte multe pentru fotbalul românesc și mi-aș fi dorit să fie altfel ultimul lui meci. Din ce am văzut, cred că acesta o să fie ultimul meci al lui. El nu a ieșit în public, nu a fost genul acesta.

ADVERTISEMENT

Sunt sigur că FCSB își va reveni și se va lupta la campionat. La fel și la CFR, sunt două echipe cu jucători foarte buni. Din punctul meu de vedere, după Craiova, care e într-o formă foarte bună, FCSB și CFR au cel mai bun lot. E vorba de milioane de euro care s-au investit”, a declarat Bănel Nicoliță.

ADVERTISEMENT