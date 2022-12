Merită Pintilii licența de antrenor? Contre în direct despre specializarea antrenorului cu 5 victorii consecutive la FCSB. Video exclusiv

. În platou s-a deschis o dezbatere cu privire la situația ingrată în care se află Mihai Pintilii, fără licență PRO.

Andrei Vochin anunță că FRF va lua măsuri legate de antrenorii fără licență: „Eu simt nevoia să se modifice statutul antrenorului”

, funcția sa oficială fiind cea de delegat. Acest lucru a fost dezbătut și la FANATIK SUPERLIGA: „La nivel de meciuri, de când s-a instaurat treaba asta cu Leo Strizu, a apărut o urmă de decență în a masca real această situație. Trebuie să poți prezenta în fața unei comisii de disciplină cu suficiente dovezi”, a declarat Andrei Vochin, consilierul FRF, în exclusivitate pentru site-ul nostru. .

ADVERTISEMENT

Ba, mai mult, oficialul FRF anunță că antrenorii care nu dețin licența PRO și exercită această meserie ar putea plăti cu vârf și îndesat: „Pintilii, spre deosebire de alții, nu iese la margine să dea indicații mereu. A mai ieșit și cu plăcuța aia, pentru că el este delegatul echipei, dar în același timp, eu simt nevoia să se modifice statutul antrenorului, pentru a se specifica sub formă de amenzi și suspendări situațiile astea în clar. Eu sper că se va modifica în cel mai scurt timp, astfel încât Comisia de Disciplină să poată lua măsuri în aceste cazuri”.

Robert Niță, contre în direct cu Andrei Vochin: „Au rezultate ca antrenori. Ei au practicat și au dovedit”

Robert Niță însă e de părere că sunt mulți antrenori precum Ilie Poenaru sau Marius Croitoru, care și-au demonstrat calitățile de tehnicieni: „Sunt niște fotbaliști, care au avut rezultate ca antrenori, deși nu au licență. Ei au practicat și au dovedit. Nu aveau dreptul conform licențelor pe care le dețineau.

ADVERTISEMENT

Au reușit să antreneze prin anumite ocoliri ale regulamentului. Comisia de Antrenori nu ar trebui să dea dovadă de bunăvoință și să facă un curs intensiv într-o pauză de campionat?”, a spus Robert Niță.

Acesta a fost însă contrazis de Andrei Vochin care a spus lucrurilor pe nume: „Trebuie să înțelegi că există o lege a statului român. Regulamentul este sub lege. Statul nu permite să profesezi fără să ai carnetul de antrenor. Pintilii nu are carnet de antrenor.

ADVERTISEMENT

Croitoru nu are carnet de antrenor sau îl are obținut prin alte țări. Trebuie echivalate aceste studii. Dacă dorește să le echivaleze”, a argumentat consilierul lui Răzvan Burleanu.

Andrei Vochin: „Vine unul care se bagă aici și poate are noroc să aibă un lot de jucători mai bun decât am avut eu și se califică în play-off. Așa se măsoară rezultatele?”

Andrei Vochin consideră că este nedrept pentru antrenorii care au muncit din greu pentru a obține licența PRO, în timp ce alții au ars etapele: „Spui că au rezultate. Vine Stoican și te întreabă: ‘Bine, mă, dacă au rezultate mai mari decât le-am avut eu’ Eu m-am dus la școală și am făcut toți pașii, am cheltuit și niște bani și vine unul care se bagă aici și poate are noroc să aibă un lot de jucători mai bun decât am avut eu și se califică într-un play-off. Așa se măsoară rezultatele?”.

ADVERTISEMENT

Florin Gardoș e de părere că durata de doi ani a școlii este mult prea mare: „Exemplul lui Poenaru, care a picat la licența PRO. De ce nu s-a mai organizat pentru că a trecut ceva timp de atunci? Eu am vrut să mă înscriu la licență. Tu ca fost fotbalist, te duci doi ani, stai în bancă cu niște oameni care nu sunt pe fotbal. E mult să stai doi ani.

ADVERTISEMENT

În Anglia, în Germania nu există așa ceva. Eu am facultate de Educație Fizică și Sport, dar îmi trebuie de pedagogie, e puțin frustrant”, a explicat și fostul fotbalist al FCSB.

În final, Andrei Vochin a explicat că UEFA a impus niște condiții clare: „Pentru că UEFA nu îți permite să organizezi licența PRO decât la doi ani! Se va organiza probabil în lunile următoare. Este singura licență pe care UEFA o condiționează așa. Nu sunt mai mult de 20 de locuri”, a declarat Andrei Vochin, în exclusivitate pentru site-ul nostru.