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Vineri, 18 septembrie, Gică Hagi (61 de ani) a anunțat lotul pe care se va baza la prima acțiune oficială de la revenire. „Regele” va merge pe mâna a 33 de jucători pentru meciurile cu Suedia (tur – retur), Bosnia & Herțegovina și Polonia din Liga Națiunilor. Eugen Neagoe (59 de ani), antrenor cu mare experiență, a spus numele jucătorului pe care el l-ar fi chemat la lot.

Eugen Neagoe îl apără pe Gică Hagi pentru selecția privind Liga Națiunilor, dar ar mai fi convocat un fotbalist: „Merita și el”

Analistul FANATIK SUPERLIGA, Eugen Neagoe, este de părere că Gică Hagi a analizat foarte bine tot „materialul” pe care îl are la dispoziție și a făcut cele mai bune alegeri pentru acest moment în privința lotului. „Gică Hagi și-a făcut temele, știe foarte bine ce are de făcut. Acum, vizavi de selecție, nu aș putea să spun nimic, pentru că el este cel mai în măsură să o facă și să răspundă.

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A selecționat cei mai importanți jucători și cei mai în formă. Știu că sunt foarte mulți care își dau cu părerea, dar am fost în staff-ul echipei naționale și știu foarte bine ce se discuta în permanență la fiecare acțiune, că nu a fost X, că de ce este Y și așa mai departe”, spune „Geană”. Fostul tehnician din prima ligă face un apel public către toată suflarea fotbalistică și către fani .

„Cred că ar trebui să susținem echipa națională cu toții, să fim alături de echipa națională, să credem în acești jucători care sunt în acest moment la echipa națională, pentru că nu este o perioadă ușoară. Nu va fi deloc ușor. Întâlnim trei echipe destul de bune, foarte valoroase și ar fi important ca noi să obținem rezultate bune în această perioadă”, spune antrenorul.

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Întrebat dacă el ar mai fi convocat pe cineva în afară de cei 33 de jucători, Neagoe nu s-a ferit să-l remarce pe Ianis Stoica (23 de ani), jucător în mare formă la echipa sa din Portugalia, Estrela Amadora. „(n.r. Există vreun jucător pe care l-ai fi văzut la națională și nu e?) Sincer, cred că merita și Ianis Stoica. A avut un început de campionat bun. Joacă în Portugalia, în prima ligă. Nu știu dacă putea emite pretenții la titularizare, dar cred că merita și el convocat”.

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Adi Ilie știe ce probleme ar putea avea Gică Hagi: „De la mijloc în sus”

Gică Hagi a selectat 33 de jucători din lista preliminară de 48 anunțată la începutul lunii septembrie. În afară de Stoica, „Regele” a mai renunțat la nume precum Florinel Coman (în revenire la Al-Gharafa, unde și-a recăpătat locul de titular, dar s-a accidentat), Alexandru Dobre, Denis Alibec și Ștefan Baiaram.

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Adrian Ilie a comentat și el, tot la FANATIK SUPERLIGA, . „Cobra” se teme de faptul că naționala ar putea întâmpina probleme în compartimentul ofensiv. „Singurul lucru care mă îngrijorează la echipa națională este zona de la mijloc în sus. Asta pentru că jucătorii care ar trebui să joace nu au ritmul necesar. Au puține minute jucate”.

Fostul mare atacant din „Generația de Aur” scoate în evidență și unele lucruri pozitive: „Dacă stăm bine, stăm la portar, fundaș dreapta, fundaș stâng, fundași centrali. Aici stăm bine. Doar de la mijloc în sus văd problemele”.

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