Meritele lui Șumudică pentru calificarea României în optimi la EURO 2024! Cum a reinventat antrenorul 3 fotbaliști uitați de lume: „El nici nu avea echipă”

Horia Ivanovici l-a avut ca invitat pe Marius Șumudică la emisiunea FANATIK LA EURO, unde au discutat despre echipa națională. Emisiunea vine după meciul cu Slovacia, scor 1-1, care .

Trei fotbaliști reinventați de Șumudică

Marius Șumudică i-a condus la Gaziantep pe trei români care acum fac parte din lotul lui Edi Iordănescu. Printre aceștia este Florin Niță, care nu avea echipa în urmă cu doar opt luni și era complet ieșit din formă.

„Niță nu avea echipă în septembrie-octombrie și căuta și prin România să se ducă undeva, anul trecut. Un băiat cu un caracter extraordinar. În ultima zi de mercato i-am făcut pe toți trei. Am preluat Gaziantep după patru etape și mi-am adus cinci jucători, dintre care sunt cei trei.

Niță, am înțeles că avusese ceva discuții cu U Cluj, nu se înțeleseseră la bani. Avusese o variantă și nu s-au înțeles la o clauză. Când am auzit și am ajuns la Gaziantep, aveam nevoie de un portar ca el.

L-am luat, vorbisem cu Tene, antrenorul cu portari, mi-a zis că e un băiat extraordinar, știam. Când te ia în brațe, te rupe în două. Un băiat care se antrenează zi de zi“, a spus Marius Șumudică despre Florin Niță, în exclusivitate.

Deian Sorescu, de la renegat la renaștere

Marius Șumudică a discutat și despre Deian Sorescu, pe care l-a adus la Gaziantep în iarna aceasta. Fundașul dreapta pare că a renăscut în Turcia, acolo unde a avut performanțe lăudate de presa din „Semiluna“.

„Sorescu nu intră în programul celor de la Rakow, nici nu voiau să îl ia în pregătire. Denis Drăguș nu juca la Standard, practic intra 10 minute sau chiar deloc. Sorescu, dat afară, mai avea contract 2-3 ani cu Rakow.

Nu mai intra deloc în grațiile lor, era în afara lotului. Nu l-a cumpărat FCSB, s-a întors, ceilalți au renunțat, eu l-am luat și a dat vreo 4 goluri și 4 assist-uri la Gaziantep“, a mai spus tehnicianul despre Deian Sorescu.

Denis Drăguș, pariul lui „Șumi-gol“

Denis Drăguș a fost unul dintre pariurile tehnicianului, care l-a revitalizat complet pe atacantul român. Aflat la Standard Liege, ieșit complet din formă, acesta s-a regăsit la Gaziantep, iar .

„Drăguș, reinventat, aici cred că am cel mai mare merit. Un jucător căzut psihic la momentul respectiv, plimbat pe la Genoa, Crotone.. Începuse campionatul cu Standard, marcase un gol în șapte meciuri, jucase 10 minute sau deloc și a dat 15 goluri la mine.

Am fost singurul care am zis că trebuie să joace atacant central, nu bandă stânga. Poate să suplinească, el coboară foarte mult în stânga, dar e atacant“, a mai adăugat Marius Șumudică despre Denis Drăguș, care a marcat golul trei cu Ucraina.

Cum I-A RESUSCITAT Marius Sumudica pe EROII Romaniei de la EURO 2024: Sorescu, Nita si Dragus