”Meriți tot, inima mea”. Iubita lui a reacționat imediat după ce a marcat în CFR Cluj – Dinamo 2-2

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Bianca Maria Ilie, iubita lui Cristian Ignat, a luat atitudine la scurtă vreme după ce sportivul a dat gol în CFR Cluj – Dinamo 2-2. Frumoasa blondină și-a exprimat mândria pentru fostul fotbalist al celor de la Rapid București.

Fotbalistul susținut de parteneră în partida CFR Cluj – Dinamo 2-2

Fundașul CFR Cluj, Cristian Ignat (23 ani), a plecat de curând de la Rapid București la CFR Cluj. Partenera de viață a sportivului, Bianca Maria Ilie (22 ani), , contractul cu vechea formație terminându-se după 7 ani. Frumoasa blondină l-a susținut și când a fost , dar și la ultimul meci.

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Tânăra nu a fost prezentă pe stadion la partida cu Dinamo, terminată cu scorul de 2-2, dar a urmărit totul. A transmis câteva cuvinte imediat ce jucătorul a marcat al doilea gol pentru club. Astfel, a lăsat un mesaj sugestiv pe rețelele de socializare, acolo unde este urmărită de o comunitate mare de fani datorită activității sale.

Are peste 2.500 de urmăritori pe Instagram, vedeta fiind la rândul său sportivă de performanță. A practicat înotul, dar a fost nevoită să renunțe din cauza unei duble accidentări. „Meriți tot inima mea”, a scris fosta sportivă, care este supranumită „Mica Sirenă din Giulești”. Mesajul este însoțit și de un emoticon cu o inimă roșie.

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De asemenea, a redistribuit și o imagine cu celebrul fotbalist, care fusese postată anterior de CFR Cluj. Cristian Ignat are toate motivele să fie mândru de iubita sa, care la rândul ei este încântată de parcursul jucătorului. În urmă cu un an a avut ocazia să fie alături de partenerul de viață la Euro U21, unde a trăit emoții intense. A simțit aceleași stări pe care le avea atunci când era sportivă, precizând că a învățat multe din această deplasare, cum ar fi curajul, voința și puterea de a merge mai departe indiferent de rezultat. Mai mult decât atât, fosta înotătoare a realizat cât de important este să aibă persoana iubită lângă ea.

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De ce a renunțat la sport iubita jucătorului

Bianca Maria Ilie are un palmares impresionant în natație. A adunat sute de medalii de-a lungul anilor în timp ce a avut contract cu Clubul Sportiv al Armatei Steaua București. Frumoasa blondină s-a făcut remarcată la multe competiții importante, cum ar fi ediția a XVI-a a Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE), ediția de vară de la Baku, în 2019. A participat la mai multe probe, printre care se numără 200 m liber, 400 m liber și 800 m liber. La această ultimă probă a obținut cel mai bun loc, 28. Din păcate, a fost nevoită să se retragă.

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Aceasta a renunțat la pasiunea sa după ce a suferit o dublă accidentare la umeri. Nu a reușit să treacă nici acum mental pentru această traumă, deși fizic s-a recuperat. Tânăra iubește în aceeași măsură ca înotul și fotbalul. Fosta sportivă merge adesea pe stadion pentru a-l susține pe fotbalistul celor de la CFR Cluj.

În plus, știe toate regulile, iar dacă joacă iubitul ei, Cristian Ignat, spune că este mereu stresată și agitată. Bianca Maria Ilie își dorește să i se îndeplinească toate visele, precizând că jucătorul vrea să fie chemat de Gică Hagi la echipa națională de fotbal a României.