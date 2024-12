Meriton Korenica a dat lovitura de grație în Bănie! Kosovarul lui CFR Cluj, mesaj emoționant după ce a înscris cu Universitatea Craiova. Video

Meriton Korenica (27 de ani) le-a spulberat visurile oltenilor care ntrat de pe bancă, a înscris în minutul 86 al derby-ului din Bănie.

Meriton Korenica, dedicație emoționantă după ce a dat golul decisiv în U Craiova – CFR Cluj

Meriton Korenica a marcat al doilea său gol în SuperLiga României. Intrat în minutul 74, în locul lui Postolachi, kosovarul a avut nevoie de doar 12 minute pentru a înscrie pentru 2-0 și a stabili rezultatul final în Univeristatea Craiova – CFR Cluj.

După ce a marcat, atacantul în vârstă de 27 de ani a avut o dedicație specială pentru tatăl său decedat. Imediat cum balonul s-a strecurat în plasă printre picioarele lui Laurențiu Popescu, Korenica și-a ridicat tricoul.

Pe el avea imprimat un mesaj în limba engleză: „Always in my heart. Rest in peace, dad!” (n.r. – Mereu în inima mea. Odihnește-te în pace, tată). – vezi

Dan Petrescu s-a dovedit a fi extrem de inspirat la schimbări. Doi jucători veniți de pe bancă au creat golul de 2-0. Korenica a înscris din pasa lui Peter Michael, care a intrat pe teren în minutul 82 în locul lui Louis Munteanu.

Ca urmare a victoriei din Bănie, CFR Cluj a urcat provizoriu pe locul 1 în SuperLiga. Echipa lui Dan Petrescu are 31 de puncte, cu unul mai mult decât U Cluj, care n-a jucat încă în această etapă.

Cele două rivale de la poalele Feleacului se vor înfrunta în meci direct în derby-ul etapei a 19-a. U Cluj – CFR Cluj e programat luni, 9 decembrie, de la ora 20:30.

Până la derby, cele două formații mai au meciuri de jucat. CFR Cluj o va înfrunta în Cupa României pe Ceahlăul, în deplasare, în timp ce U Cluj va disputa partida din etapa a 18-a a campionatului, cu UTA Arad, pe Cluj Arena.

4 goluri a înscris Korenica la CFR Cluj, 2 în SuperLiga și 2 în preliminariile Conference League