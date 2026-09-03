Sport

Meriton Korenica a sosit la București pentru a semna cu FCSB! Primele cuvinte ale jucătorului

FCSB s-a înțeles cu CFR Cluj pentru transferul lui Meriton Korenica, iar internaționalul kosovar a sosit joi seară la București pentru a semna contractul cu formația „roș-albastră”.
Bogdan Mariș
03.09.2026 | 22:39
Meriton Korenica a sosit la Bucuresti pentru a semna cu FCSB Primele cuvinte ale jucatorului
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Meriton Korenica (29 de ani) a sosit la București pentru a semna cu FCSB. FOTO: colaj Fanatik / PrimaSport
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Meriton Korenica (29 de ani) va fi noul jucător al celor de la FCSB. Formația patronată de Gigi Becali s-a înțeles cu CFR Cluj pentru transferul internaționalului din Kosovo și va achita 700.000 de euro în schimbul acestuia, aspect dezvăluit în exclusivitate de FANATIK. Joi seară, Korenica a ajuns la București pentru a semna contractul cu noua echipă.

Meriton Korenica a sosit la București pentru a semna cu FCSB

Meriton Korenica a ajuns joi seară la București și va semna contractul cu FCSB. Fotbalistul transferat de la CFR Cluj a fost întâmpinat la Otopeni de team managerul celor de la FCSB, Marius Ianuli. Întrebat dacă are un mesaj pentru fanii „roș-albaștrilor”, Korenica a oferit un răspuns scurt. „Voi vorbi mâine”, a afirmat acesta, conform golazo.ro.

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Gigi Becali a dezvăluit într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA ce salariu va avea Korenica la FCSB, dar și pe ce post va evolua kosovarul. „Vom juca 4-3-3 sau 4-2-3-1, să vedem. O să-l întreb pe Dan Petrescu ce este mai bine Korenica: atacant în stânga sau inter. El spune că e atât de bun că poate juca și 6, dar nu am nevoie de 6 pentru că acolo îl am pe cel mai bun, pe Muhar. Și atunci se pune problema 4-3-3 sau 4-2-3-1, să joace Korenica atacant în stânga”, a spus patronul FCSB-ului.

Marius Șumudică, afectat de plecarea lui Korenica la FCSB

CFR Cluj și-a revenit sub comanda lui Marius Șumudică, având trei victorii consecutive, însă misiunea tehnicianului se complică odată cu plecarea lui Korenica. „Nu am cuvinte. Mă așteptam, dar… Era unul dintre cei mai buni jucători ai mei. Îi găsisem locul, îl pusesem în zonă centrală, unde zic eu că joacă cel mai bine. Un număr 8, care poate să joace și decar. Începuse să crească în joc, găsisem o echipă de bază… Dar ce să fac, eu sunt antrenor și trebuie să mă supun.

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Sunt deciziile celor care conduc clubul. CFR Cluj nu înseamnă Șumudică. Eu sunt un pion aici. (….) Eu, din punctul meu de vedere, sunt afectat. Asta simt, nu pot să-mi ascund sentimentele. Este un amalgam de sentimente. Nu pot să ascund dezamăgirea și să văd că, față de sezonul trecut, sunt 13-14 jucători care pleacă de la CFR”, a spus Marius Șumudică într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

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