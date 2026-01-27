Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Meriton Korenica, asaltat de oferte! Neluțu Varga i-a fixat prețul starului de la CFR Cluj! Exclusiv

Meriton Korenica, jucătorul CFR-ului care a fost decisiv în duelul dintre FCSB și CFR Cluj, 1-4, ar putea pleca de la trupa din Gruia în această iarnă.
Mihai Alecu
27.01.2026 | 13:50
Ioan Varga i-a stabilit prețul lui Korenica
Ioan Varga recunoaște că există 3 oferte pentru jucătorul CFR-ului, Meriton Korenica, inclusiv din partea lui DC United, informație anunțată EXCLUSIV de FANATIK, și spune că i-a stabilit prețul acestuia pentru care îl va lăsa să plece, nu mai puțin de 4 milioane de euro.

Meriton Korenica ar putea pleca de la CFR Cluj. Ioan Varga i-a stabilit prețul kosovarului

CFR Cluj ar putea să dea o nouă lovitură pe piața transferurilor, asta după ce l-a vândut pe Louis Munteanu în Statele Unite, pentru o sumă uriașă, formația ardeleană are discuții și pentru cedarea lui Meriton Korenica, mijlocașul din Kosovo care a fost printre cei mai buni jucători ai echipei din acest sezon. Ioan Varga a dezvăluit EXCLUSIV pentru FANATIK că există 3 discuții pentru jucătorul său și i-a stabilit și suma pentru care îl lasă să plece.

„O informație de ultim moment, șanse mari să plece Korenica. Într-o declarație scurtă pentru FANATIK Neluțu Varga spune că DC United și două echipe, una din Elveția, una din Cipru, se bat pentru Korenica. Jucătorul nu va pleca sub 4 milioane de euro. Deci DC United, Cipru și Elveția, dar nu sub 4 milioane de euro”, a dezvăluit Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

  • Korenica are 81 de meciuri la CFR Cluj, timp în care a marcat de 19 ori și a oferit 14 pase decisive.

Korenica, decisiv în victoria celor de la CFR cu FCSB. Gol superb marcat de jucătorul din Kosovo

Meriton Korenica a fost titular în ultimul meci din SuperLiga, dintre FCSB și CFR Cluj, duel pe care formația pregătită de Daniel Pancu l-a câștigat clar, 4-1. Kosovarul și-a pus și el amprenta pe joc și a reușit să marcheze în finalul primei reprize, pentru 2-1, după ce a păcălit jocul la ofsaid al gazdelor, a scăpat singur cu Târnovanu și a înscris cu un lob de zile mari.

Fotbalist polivalent, în vârstă de 29 de ani, Korenica a jucat mai multe roluri de la transferul său în Gruia. Adus în 2024, de la Manisa, din Turcia, acesta a fost folosit atât în atac, ca extremă, cât și la mijlocul terenului, în poziția de inter. Prestațiile sale au fost la un nivel ridicat indiferent de poziția din teren, fapt ce a contribuit la interesul ridicat care există acum pentru semnătura sa.

  • 2,4 milioane de euro este cota lui Meriton Korenica conform Transfermarkt
