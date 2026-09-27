Meriton Korenica (29 de ani) a sosit la începutul lunii la FCSB și deja a impresionat în tricoul roș-albaștrilor. Fotbalistul venit de la CFR Cluj este internațional kosovar, dar, inițial, a prins doar lista „rezervelor” pentru primele patru partide din Nations League. Mijlocașul a profitat de o accidentare a lui Donat Rrudhani și, în cele din urmă, a prins lotul final.
Meriton Korenica nu a prins însă foaia de joc și a urmărit din tribune victoria pe care Kosovo a înregistrat-o la Priștina, scor 1-0, cu Irlanda. Fotbalistul de la FCSB n-a prins foaia nici pentru al doilea meci, din Austria, care are loc în această seară de la ora 19:00.
Deși a făcut deplasarea la Viena pentru al doilea meci din Grupa B3 a UEFA Nations League, Meriton Korenica nu a fost trecut pe foaia de joc de selecționerul Franco Foda nici pentru acest duel. În schimb, din face parte jucători precum Leard Sadriu (25 de ani), fundașul central de la FC Argeș, sau Albion Rrahmani (26 de ani), fostul atacant de la Rapid, aflat acum la Venezia.
Korenica a adunat până acum 6 selecții la naționala de seniori a statului Kosovo. A debutat în 2023, iar ultima sa apariție în tricoul reprezentativei datează din iunie 2025.
Fotbalistul de la FCSB speră să revină în lot pentru ultimele două partide din această fereastră internațională: deplasarea cu Israel, programată pe 1 octombrie, și duelul de pe teren propriu cu Austria, din 4 octombrie. Meriton Korenica a ajuns la clubul patronat de Gigi Becali începând cu 4 septembrie 2026, atunci când latifundiarul din Pipera a plătit 600.000 de euro pentru transferul său de la CFR Cluj. În prezent, conform transfermarkt.com, Korenica valorează 2,5 milioane de euro.