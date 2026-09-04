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La scurt timp după anunțul oficial al transferului la FCSB, kosovarul Meriton Korenica a devenit cel mai urmărit jucător al momentului pe cunoscuta platformă specializată în evaluare și transferuri de jucători Transfermarkt. Mijlocașul ofensiv i-a devansat în TOP 10 pe celebrii Mykhaylo Mudryk, Rodrygo, Gabriel Martinelli și Cristiano Ronaldo.

Meriton Korenica, urmărit de toată lumea

Aşa cum FANATIK a anunţat în exclusivitate, , după ce Gigi Becali a acceptat să le plătească celor de la CFR Cluj 700.000 de euro în schimbul jucătorului. Inițial, fusese vorba despre 600.000 de euro, dar suma a crescut în urma ultimelor discuții dintre părți.

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„FCSB anunță transferul lui Meriton Korenica, de la CFR Cluj. Mijlocașul kosovar în vârstă de 29 de ani, care se va pregăti alături de noii colegi în această seară, va purta tricoul cu numărul 9. Clubul nostru îi urează bun-venit și să aibă parte de mult succes în tricoul roș-albastru!”, se arată în comunicatul clubului.

de pe pagina germană de specialitate Transfermarkt.de a fost luat cu asalt. Fotbalistul kosovar a devenit, astfel, cel mai urmărit jucător al platformei, semn că interesul pentru mutarea sa de la CFR Cluj la FCSB a stârnit multă curiozitate în rândul fanilor români, kosovari și nu numai.

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Peste Rodrygo, Talisca sau Ronaldo

Clasarea lui Meriton Korenica pe prima poziție în secțiunea „Cei mai căutați jucători” de pe Transfermarkt poate reprezenta un „boost” de moral pentru fotbalistul kosovar. Pentru o perioadă de timp, profilul său a fost accesat de mai multe persoane decât cele ale starurilor mondiale Rodrygo, Martinelli și Cristiano Ronaldo, aflați și ei în fruntea ierarhiei.

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Iată cum arată TOP 10 „Cei mai căutați jucători” de pe Transfermarkt, la scurt timp după transferul lui Korenica la FCSB: