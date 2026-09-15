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, şi face un nou pas greşit în SuperLiga României. Meriton Korenica a fost unul dintre cei mai importanţi jucători ai roş-albaştrilor, reuşind să marcheze un gol, fiind foarte activ în ofensivă.

Mihai Stoica îl laudă pe Korenica: „Anul trecut era foarte greu de cumpărat”

Mihai Stoica a lăudat prestaţia kosovarului, dezvăluind că între ofertele de la Universitatea Craiova şi FCSB, , deşi a avut o ofertă tentantă şi de la olteni:

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„Korenica este un jucător foarte bun. De când l-am văzut la CFR Cluj mi s-a părut foarte bun. El şi Emerllahu mi s-au părut cei mai buni jucători. Seamănă, ca profil, cu Cisotti. Anul trecut era foarte greu de cumpărat de la CFR Cluj.

Acum am profitat şi de problemele de acolo. Este puţin mai greu pentru un jucător, dacă are de ales între noi şi Craiova, ca să aleagă Craiova. Trebuia să mai vrea şi Korenica. Se pare că a vrut FCSB-ul. Clar că este un jucător bun şi cred că se simte şi bine. A jucat peste tot şi va juca şi la noi. Să fie sănătos doar”, a spus managerul general în cadrul emisiunii „MM la Fanatik”.

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Korenica, nemulţumit după meciul cu Petrolul: „Trebuie să fim mai agresivi pe viitor”

Meriton Korenica a vorbit după meciul cu Petrolul Ploieşti, spunând că FCSB trebuia să obţină mai mult din meci, iar echipa trebuia să fie mai agresivă. Kosovarul a declarat că avea nevoie să marcheze:

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”Cred că nu e destul, meritam mai mult decât un egal. Trebuie să fim mai agresivi pe viitor şi să obţinem mai mult. Am avut multe ocazii, dar aşa e în fotbal uneori. Sper să fim mai pregătiţi pentru următorul meci.

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Aveam nevoie să marchez, a trebuit să depăşesc şi portarul, dar asta aveam în cap, să marchez. Trebuie să învăţăm din acest meci şi să fim pregătiţi pentru următorul meci. Avem calitate în echipă, e minunat aici, mă simt foarte bine. Vreau să dau 100% în fiecare meci”, a spus Korenica.