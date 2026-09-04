Sport

Meriton Korenica a izbucnit în plâns la despărțirea de CFR Cluj. Imagini emoționante înainte de transferul la FCSB. Video

Meriton Korenica se pregătește de un nou capitol în cariera sa, iar despărțirea de CFR Cluj a fost mai grea decât s-ar fi așteptat! Kosovarul a fost cuprins de lacrimi înainte de a ajunge la FCSB
Ciprian Păvăleanu
04.09.2026 | 18:00
Meriton Korenica a izbucnit in plans la despartirea de CFR Cluj Imagini emotionante inainte de transferul la FCSB Video
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Imagini emoționante cu Meriton Korenica la despărțirea de CFR Cluj. Kosovarul a izbucnit în plâns. Foto: Colaj FANATIK
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FCSB a dat trei lovituri pe finalul perioadei de mercato, iar Meriton Korenica (29 de ani) este unul dintre fotbaliștii care se vor alătura roș-albaștrilor. După două sezoane petrecute alături de CFR Cluj, kosovarul a avut un moment emoționant alături de foștii săi colegii înainte să părăsească vestiarul pentru a merge la București.

Cum s-a despărțit Meriton Korenica de foștii colegi de la CFR Cluj după transferul la FCSB

După doi ani în care a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai ardelenilor, Meriton Korenica o părăsește pe CFR Cluj. Deși a trăit momente frumoase alături de „feroviari”, situația de la club l-a făcut să se transfere la una dintre rivalele din campionat, FCSB.

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Înainte de a începe noua provocare în capitală, mijlocașul de 29 de ani a intrat în vestiarul lui CFR Cluj pentru ultima dată, după care a mers spre avionul care l-a dus la București. Momentul a fost filmat de club și a fost postat ulterior pe internet. Korenica și-a îmbrățișat toți colegii, iar cele mai emoționante momente le-a avut alături de Cordea, Păun, Camora și Perianu. După ce a deschis ușa și a pășit în afara vestiarului, Korenica a izbucnit în plâns.

„Despărțirile nu sunt niciodată ușoare. Mai ales atunci când ai trăit alături de coechipieri momente pe care nu le vei uita niciodată. Kore, CFRiștii nu te vor uita niciodată!”, au transmis cei de la CFR Cluj pe pagina oficială de Facebook a clubului.

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Cu ce salariu important l-a ademenit Gigi Becali pe Korenica la FCSB

Cei 700.000 de euro pe care Gigi Becali îi plătește pentru Meriton Korenica sunt o gură mare de oxigen pentru CFR Cluj, iar patronul lui FCSB îi va plăti și jucătorului un salariu uriaș. Din informațiile FANATIK, mijlocașul kosovar va avea unul dintre cele mai mari salarii din SuperLiga României, mai exact 33.000 de euro lunar, adică 400.000 de euro pe an.

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Astfel, suma pe care noul jucător al lui FCSB o va câștiga este mai mult decât dublul celei pe care o primea la CFR Cluj, întrucât Neluțu Varga îi achita lui Korenica un salariu stagional de 180.000 de euro. Muhar va avea și el un salariu important, în timp ce Denis Drăguș va primi o remunerație record, de 1 milion de euro pe sezon, timp de trei ani.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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