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FCSB a dat trei lovituri pe finalul perioadei de mercato, iar Meriton Korenica (29 de ani) este unul dintre fotbaliștii care se vor alătura roș-albaștrilor. După două sezoane petrecute alături de CFR Cluj, kosovarul a avut un moment emoționant alături de foștii săi colegii înainte să părăsească vestiarul pentru a merge la București.

Cum s-a despărțit Meriton Korenica de foștii colegi de la CFR Cluj după transferul la FCSB

După doi ani în care a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai ardelenilor, Meriton Korenica o părăsește pe CFR Cluj. Deși a trăit momente frumoase alături de „feroviari”, situația de la club l-a făcut să se transfere la una dintre rivalele din campionat, FCSB.

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Înainte de a începe noua provocare în capitală, mijlocașul de 29 de ani a intrat în vestiarul lui CFR Cluj pentru ultima dată, după care a mers spre avionul care l-a dus la București. Momentul a fost filmat de club și a fost postat ulterior pe internet. Korenica și-a îmbrățișat toți colegii, iar cele mai emoționante momente le-a avut alături de Cordea, Păun, Camora și Perianu. După ce a deschis ușa și a pășit în afara vestiarului, Korenica a izbucnit în plâns.

„Despărțirile nu sunt niciodată ușoare. Mai ales atunci când ai trăit alături de coechipieri momente pe care nu le vei uita niciodată. Kore, CFRiștii nu te vor uita niciodată!”, au transmis cei de la CFR Cluj pe pagina oficială de Facebook a clubului.

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Cu ce salariu important l-a ademenit Gigi Becali pe Korenica la FCSB

sunt o gură mare de oxigen pentru CFR Cluj, iar . Din informațiile FANATIK, mijlocașul kosovar va avea unul dintre cele mai mari salarii din SuperLiga României, mai exact 33.000 de euro lunar, adică 400.000 de euro pe an.

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Astfel, suma pe care noul jucător al lui FCSB o va câștiga este mai mult decât dublul celei pe care o primea la CFR Cluj, întrucât Neluțu Varga îi achita lui Korenica un salariu stagional de 180.000 de euro. Muhar va avea și el un salariu important, în timp ce Denis Drăguș va primi o remunerație record, de 1 milion de euro pe sezon, timp de trei ani.