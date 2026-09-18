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Lovitură pentru Korenica înainte de FCSB – Universitatea Craiova! Vestea primită cu o zi înainte de meci: e out!

Cu doar o zi înainte de derby-ul dintre Universitatea Craiova și FCSB, Merito Korenica a primit o veste extrem de proastă! Antrenorul a decis să nu-l includă în lot
Ciprian Păvăleanu
18.09.2026 | 18:00
Lovitura pentru Korenica inainte de FCSB Universitatea Craiova Vestea primita cu o zi inainte de meci e out
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Mertion Korenica nu a fost luat la națională de Franco Foda, deși mai multe staruri au refuzat convocarea. Foto: Sportpictures.eu
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Campionatele din Europa se pregătesc de o pauză de trei săptămâni, timp în care se vor juca meciurile din UEFA Nations League. La fel cum Gică Hagi a anunțat lotul României pentru cele patru meciuri, Franco Foda, selecționerul naționalei din Kosovo, a numit fotbaliștii selecționați pentru această acțiune, iar Meriton Korenica nu se află printre ei.

Meriton Korenica, OUT din naționala Kosovo!

Deși naționala Kosovo se confruntă cu un scandal uriaș și 7 dintre cele mai importante staruri refuză să mai onoreze convocările, Meriton Korenica tot nu a reușit să-și găsească loc în naționala lui Franco Foda. „Nu am fost convocat pentru meciurile din septembrie și octombrie, dar respect decizia selecționerului”, a declarat Meriton Korenica, conform Albanian Scout.

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„Consider că acest lucru (n.r. neconvocarea lui Meriton Korenica) este complet nedrept, având în vedere forma sa (4 goluri și un assist), transferul la FCSB și interesul celor de la Monza”, explică sursa citată. Totuși, Korenica a fost inclus pe o listă secundară de zece fotbaliști la care selecționerul poate apela în caz de urgență.

Kosovo evoluează în Liga B din UEFA Nations League! Cum arată lotul fără cele mai importante staruri

La fel ca România, Kosovo va evolua în Liga B din UEFA Nations League, doar că va face parte din Grupa a 3-a. Prin urmare, naționala condusă de Franco Foda va avea ca adversari Austria, Israel și Irlanda. Pentru această acțiune a naționalei, în care se vor juca 4 meciuri, Kosovo vine fără cele mai importante staruri ale sale, precum căpitanul Rrahmani, golgheterul all-time Muriqi și cel mai tehnic fotbalist kosovar, Zhegrova.

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În urma unui scandal uriaș cu Federația de Fotbal din Kosovo, mai mulți fotbaliști importanți au decis să nu mai dea curs convocărilor atât timp cât actualul președinte rămâne la conducere. Lotul pentru această acțiune include nume cunoscute de fanii fotbalului românesc și arată în felul următor: Portari: Arijanet Muric, Amir Saipi, Visar Bekaj; Fundași: Mergim Vojvoda, Lumbardh Dellova, Ilir Krasniqi, Albian Hajdari, Ron Raci, Leard Sadriu (FC Argeș), Dion Gallapeni; Mijlocași și atacanți: Ermal Krasniqi (ex-CFR Cluj și Rapid), Milot Avdyli, Baton Zabergja, Veldin Hoxha, Vesel Erblin Osmani, Lindon Emerllahu (ex- CFR Cluj), Leon Avdullahu, Dion Kacuri, Donat Rrudhani, Muharrem Jashari, Valmir Matoshi, Milot Rashica, Edon Zhellamani.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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