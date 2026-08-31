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CFR Cluj este foarte aproape să piardă unul dintre cei mai importanți jucători ai săi. Marius Șumudică a anunțat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că unul dintre oamenii de bază ai formației din Gruia are șanse de peste 90% să plece până pe 5 septembrie. Antrenorul a dezvăluit că oferta vine din străinătate și este una importantă pentru club, mai ales în contextul problemelor financiare și al insolvenței.

Marius Șumudică anunță prima plecare importantă de la CFR Cluj

CFR Cluj ar putea suferi o pierdere importantă înainte de închiderea perioadei de mercato. din lot, iar Marius Șumudică a recunoscut că situația financiară a clubului face aproape imposibilă păstrarea tuturor fotbaliștilor atunci când apar propuneri consistente din străinătate.

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Antrenorul a nominalizat trei dintre oamenii ofensivi care atrag deja interesul cluburilor din afara României: Andrei Cordea, Meriton Korenica și Biliboc. Dintre aceștia, unul este foarte aproape să își încheie aventura în Gruia. Șumudică a dezvăluit că , iar oferta primită de CFR Cluj este una care poate ajuta clubul să își rezolve o parte dintre problemele financiare.

„Vom pierde jucători, pentru că n-ai alte surse de venit. Sunt oferte pentru jucători și cred că vom mai pierde din ei și nu-mi convine. Unul îl vom pierde cu siguranță, Cordea, Korenica sau Biliboc. Unul va pleca. Șansele sunt mari să plece, până în 5 septembrie pleacă unul dintre ei 100%. Sper să nu fie doi. Pe mine mă deranjează, dar înțeleg politica clubului, situația. Nu pleacă la FCSB, în momentul de față nu e nicio ofertă de la FCSB. Toate ofertele sunt din străinătate.

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Korenica este cel care are cele mai mari șanse de a pleca. Sunt șanse de peste 90% să se despartă Korenica de noi. Oferta este din Europa, cu șase zerouri, ca să zic așa. Nu-mi convine din punct de vedere sportiv, dar înțeleg situația. Un milion de euro nu e o sumă mică, mai vin și banii de la UEFA și să ai liniște, să plătești angajații, dările către stat. Nu sunt un idiot să nu înțeleg că e nevoie să bagi bani în club ca să ieși mai repede din insolvență“, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Cine este omul care va decide transferurile lui Cordea și Korenica de la CFR Cluj

Pe 20 august 2026, CFR Cluj a intrat pentru a doua oară în insolvență. Cel care se va ocupa de redresarea echipei și ieșirea cu bine din acest proces va fi Răzvan Zăvăleanu. În direct la FANATIK SUPERLIGA, acesta a comentat deja situația și planurile din Gruia. Administratorul judiciar a recunoscut că, pentru redresarea financiară a echipei, s-ar putea recurge și la vânzări de jucători. De asemenea, Zăvăleanu spune că el va juca un rol important în posibila vânzare de jucători. Șefii lui CFR negociază, însă administratorul poate interveni și bloca mutarea dacă suma de transfer i se pare prea mică.

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„(…) Noi și clubul în acest moment facem eforturi pentru a avea banii necesari să depășim perioada grea. Se caută soluții, suntem în faza de analiză. Nu ar trebui să ne gândim atât de pesimist, cel puțin pentru această perioadă. (n.r. Mai vin bani, undeva la 900.000 de euro de la UEFA). Mai vin, probabil până la finalul perioadei de transferuri o să mai fie vânduți anumiți jucători.

O să fie resurse de finanțare, cel puțin pe termen scurt. Și urmează să ne gândim care vor fi soluțiile pe termen mediu-lung. (n.r. Dumneavoastră vă dați OK-ul final pentru o eventuală sumă de transfer a jucătorilor?) Da, evident, dar clubul este cel care negociază pentru vânzarea lor”, a explicat administratorul judiciar.