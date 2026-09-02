ADVERTISEMENT

FCSB s-a distrat în Cupa României cu FC Argeş, scor 5-0. La finalul meciului, în ultimele zile de mercato, fiind gata să investească cinci milioane de euro în jucători. Iar primul nume cu care s-a înţeles e un jucător de top în România.

Meriton Korenica, transfer la FCSB! Gigi Becali plăteşte 700.000 de euro

Din informaţiile FANATIK, să vină la FCSB. Atacantul din Kosovo a fost curtat de mai multe echipe în această perioadă, dar cursa pentru semnătura lui pare să fie câştigată de fosta campioană a României.

ADVERTISEMENT

FANATIK a aflat că FCSB va plăti 700.000 de euro celor de la CFR Cluj pentru acest transfer. Deşi iniţial a fost vorba de 600.000 de euro, cele două părţi au bătut palma la 700.000 de euro, iar în acest moment se fac actele transferului.

Karlo Muhar, aproape de acord cu FCSB! Becali vrea să detoneze „bomba” Drăguş

La finalul meciului cu FC Argeş, Gigi Becali a anunţat că mai vin trei jucători la FCSB în aceste zile. Din informaţiile FANATIK, al doilea nume după Korenica este Karlo Muhar, care este foarte aproape de un acord cu FCSB.

ADVERTISEMENT

A treia „bombă” pregătită de Gigi Becali este Denis Drăguş. Atacantul este una dintre febleţile patronului FCSB şi cele două părţi se află în continuare în negocieri. Pista Drăguş este încă deschisă şi Becali speră să îl convingă în următoarele zile:

ADVERTISEMENT

„Uite că îmi scrie Coste de la Fanatik: Korenica, Muhar şi Drăguş. Nici nu confirm, nici nu infirm”, a declarat Gigi Becali în direct la Primasport, când a fost chestionat de moderatorul Silviu Tudor Samuilă despre transferurile de la FCSB.