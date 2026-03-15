Sport

Mesaj clar din vestiarul Rapidului după derby-ul cu Dinamo: „Avem prima șansă la titlu”

Rapid a câștigat derbyul cu Dinamo, scor 3-2, și a urcat pe primul loc în Superliga. Constantin Grameni și Claudiu Petrila au vorbit după meci despre lupta la titlu și forma echipei lui Costel Gâlcă.
Alex Bodnariu
15.03.2026 | 06:45
ULTIMA ORĂ
Petrila, mesaj pentru rivale după ce Rapid a urcat pe primul loc: „Ne vedem de treaba noastră!"
ADVERTISEMENT

Rapid a început perfect play-off-ul din Superliga României. Giuleștenii au urcat pe primul loc după ce i-au învins cu 3-2 pe rivalii de la Dinamo. La finalul partidei, jucătorii lui Costel Gâlcă s-au declarat mulțumiți de rezultat la flash-interviu și speră să își continue forma foarte bună până la finalul sezonului.

Giuleștenii nu petrec după victoria din derby

A fost show total pe Giulești. Dinamo a condus-o pe Rapid în două rânduri, însă de fiecare dată echipa lui Costel Gâlcă a revenit și a dat lovitura de grație pe finalul jocului prin Cătălin Vulturar. După acest succes, gazdele revin pe primul loc în Superliga României, după ce Universitatea Craiova s-a încurcat cu FC Argeș.

ADVERTISEMENT

Constantin Grameni a marcat un gol de poveste pe Giulești în fața celor de la Dinamo. Mijlocașul a restabilit egalitatea în prima repriză cu un șut din afara careului care l-a lăsat fără reacție pe portarul advers, Epassy. La finalul partidei, fotbalistul a declarat că echipa lui poate visa cu adevărat la titlu.

„Trebuia să profităm de înfrângerea Craiovei. Suntem bucuroși astăzi. E clar că trebuie să ne concentrăm mai mult pe începuturile de repriză, aici trebuie să ne îmbunătățim jocul. Sunt bucuros și cred că în această seară am arătat forța grupului. Am intrat montați în meci, a fost ceva care ne-a unit și mai mult. Știm că nu trebuie să ratăm șansa de a fi pe primul loc. Avem prima șansă la titlu.

ADVERTISEMENT
Forma bună pe care o am se datorează și faptului că am stat la Rapid în ultimul an și jumătate. Am crescut mult și pe partea mentală, sunt mult mai matur decât eram la Farul. Jucăm în șase zile la Cluj, nu e timp de petrecere. Am cântat puțin, dar nu facem petrecere. Mai e mult până departe”, a spus Grameni la flash-interviu.

ADVERTISEMENT

Ce a declarat Petrila după eurogolul înscris în poarta lui Dinamo

Și Claudiu Petrila a ieșit la rampă cu o execuție de mare clasă în derby-ul cu Dinamo. Atacantul a trimis un șut care s-a oprit direct în vinclul porții echipei din Ștefan cel Mare. La flash-interviu, acesta a avut un discurs similar cu al colegului său și a subliniat că nu este momentul pentru sărbătoare.

„Este frumos când vezi că ești pe primul loc. E o victorie mare, o seară frumoasă pentru suporteri. Nu știu ce să vă spun despre arbitraj. Sunt oameni la club care pot vorbi despre asta, nu îmi place să îmi dau cu părerea. Mi-am pregătit bine mingea și am lovit-o cum trebuie. Ne vedem de treaba noastră. Mental suntem foarte bine și suntem pregătiți pentru acest play-off. Am învățat multe din trecut”, au fost cuvintele lui Petrila.

ADVERTISEMENT
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
