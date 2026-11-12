Sport

„Cea mai mare pierdere!”. Un rapidist este propus la FCSB după ce Mihai Stoica a plecat de lângă Gigi Becali

Bogdan Ciutacu, Cristian Măciucă
12.11.2026 | 15:00
Cea mai mare pierdere Un rapidist este propus la FCSB dupa ce Mihai Stoica a plecat de langa Gigi Becali
EXCLUSIV FANATIK
Mesaj clar pentru Gigi Becali după plecarea lui Mihai Stoica: "Cea mai mare pierdere!". Un rapidist este propus la FCSB. FOTO: Fanatik
Dumitru Dragomir a reacționat vehement după plecarea lui Mihai Stoica de la FCSB și l-a avertizat pe Gigi Becali că va regreta enorm despărțirea de președintele C.A.
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Plecarea lui Mihai Stoica (61 de ani) de la FCSB a provocat un adevărat cutremur în fotbalul românesc. Dumitru Dragomir (80 de ani) consideră că Gigi Becali (68 de ani) a făcut o greșeală uriașă și este convins că patronul roș-albaștrilor va regreta despărțirea de președintele C.A.

Dumitru Dragomir, avertisment pentru Gigi Becali după plecarea lui MM Stoica: „O să regrete enorm”

FANATIK a anunțat în exclusivitate că Mihai Stoica se desparte de FCSB. Președintele C.A. de la roș-albaștri a luat decizia în urma revoluției pe care Gigi Becali a făcut-o în staff-ul tehnic de la prima echipă și la centrul de copii și juniori. „E cea mai mare pierdere de când a luat Gigi Becali echipa. Eu am avut multe conflicte cu Meme Stoica, dar e conducător adevărat. Nu pot să spun că nu are valoare. Nu sunt în 5 în toată țara. Unde găsești unul care să îl înlocuiască pe Mihai Stoica? Trebuie să fii erou național să reziști atâția ani?

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Și el și Argăseală sunt super profesioniști. Gigi Becali a dat niste declarații foarte puternice, deși nu cred că și-a dorit să plece Meme. Nu și-a dat seama că va jigni atât de tare. Fitilistii au băgat bine chestia asta: ‘Domne, noi nu avem doi patroni!’.

Asta e spusă cu schepsis. L-a lezat pe Gigi că e un tip orgolios și l-a împins să își dea demisia. O să regrete enorm Gigi, dar nu știu dacă o să îl lase să plece”, a transmis fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal.

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Dani Coman, propus la FCSB

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate și ultimul mesaj pe care MM Stoica l-a dat colaboratorilor săi înainte de a lua decizia de a pleca de la FCSB. „Mulțumesc tuturor pentru colaborare”, a scris MM înainte să iasă din grupurile de WhatsApp. După plecarea lui Mihai Stoica, Mitică Dragomir a venit cu o propunere surprinzătoare pentru înlocuirea președintelui C.A. În opinia lui „Corleone”, Dani Coman, fost jucător la Rapid și președintele lui FC Argeș, ar fi singurul conducător din fotbalul românesc care l-ar putea înlocui pe MM la FCSB.

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„Numai Dani Coman îl poate înlocui la FCSB. Mai e Cristi Bobar la Reșița, conducător tare, Nicolescu de la Dinamo și Răzvan Zamfir de la U Cluj care are ochi la jucători, ca scouter e numărul unu. Pe el trebuia Becali să îl ia pentru transferuri”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate pentru FANATIK. 

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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