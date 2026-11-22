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În ultima perioadă s-a tot vehiculat numele lui Ammar Ramadan (25 de ani) ca un posibil transfer la FCSB. Atacantul sirian care i-a fost propus lui Gigi Becali (68 de ani) a avut o nouă prestație excelentă în campionatul Slovaciei.

Show de zile mari al jucătorului propus la FCSB

Patronul ”roș-albaștrilor” a început o colaborare cu impresarul Bogdan Apostu, căruia i-a cerut să-i caute jucători în campionatele din străinătate. Iar , jucător cotat de formația Dunajska Streda la 1.000.000 de euro.

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Sirianul traversează o formă incredibilă și a ieșit în evidență și în etapa cu numărul 15 a campionatului Slovaciei. Titular în partida pe care Dunajska Streda a susținut-o pe teren propriu cu FC Komarno, atacantul a fost cel mai bun jucător de pe teren.

Ramadan, folosit în banda stângă a atacului, a evoluat pe toată durata partidei câștigate de formația cu scorul de 3-0. În minutul 10, el a pasat decisiv la golul de 1-0 marcat de Matej Trusa, pentru ca în minutul 23 să mărească avantajul din penalty.

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Internaționalul sirian are cifre fabuloase în acest sezon la Dunajska Steeda, el reușind 11 goluri și tot atâtea assist-uri. Pentru prestația excepțională a avută în duelul cu FC Komarno, în care l-a avut ca adversar direct pe românul Nandor Tamaș, el a primit 9,9 din partea Sofascore. Tamaș a jucat până în minutul 87 la oaspeți și a fost notat cu 6,5, după ce a fost depășit constant de Ammar Ramadan.

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Traseul incredibil al jucătorului urmărit de FCSB

Dunajska Streda domină autoritar campionatul din Slovacia și este lider detașat în clasament. După ultimul succes, formația unde este legitimat Ammar Ramadan a acumulat 41 de puncte, cu zece mai mult decât principalele urmăritoare Slovan Bratislava MSK Zilina.

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Jucătorul propus la FCSB a început fotbalul în țara natală, dar pe când avea doar 14 ani din cauza războiului. După trei ani petrecuți la academia lui Juventus, el a fost cedat la Ferencvaros.

Și în Ungaria a evoluat la nivel juvenil, iar debutul la seniori a venit odată cu împrumutul la Soroksar. A mai jucat un sezon tot împrumut la formația slovacă Spartak Trnava, iar apoi a fost achiziționat definitiv de Dunajska Streda, cu care are contract până în vara lui 2028.