Mesaj cu subînțeles al lui Claudiu Keșeru înainte de CFR Cluj – FCSB: „În viață trebuie să suferi pentru că nu ai realizat că ești prea bun”. Foto

Claudiu Keșeru a fost din nou lăsat în afara lotului la meciul cu FC Voluntari, iar atacantul de 35 de ani are șanse mici să fie utilizat și în meciul cu CFR Cluj, înainte de care a trimit un mesaj subtil pe Instagram.

Claudiu Keșeru, mesaj subtil pentru contestatari înainte de derby-ul cu CFR Cluj

Veteranul FCSB-ului este destul de afectat de situația în care se află și de umilințele la care este supus de patronul Gigi Becali, iar imaginile cu reacțiile sale de pe banca de rezerve sunt sugestive în acest sens.

„Karma spune că uneori trebuie să suferi în viață nu pentru că ai fost rău, ci pentru că nu ai realizat unde și când să te oprești din a fi bun”, a fost mesajul surprinzător postat de Claudiu Keșeru pe pagina oficială de Instagram.

În acest play-off din Casa Pariurilor Liga 1, Claudiu Keșeru a fost folosit doar o repriză în meciul cu Universitatea Craiova, iar în celelalte trei nici măcar nu a prins lotul de 20.

Claudiu Keșeru vrea să se întoarcă în vară în Franța

că atacantul vrea să își încheie cariera în fotbalul francez, unde a fost extrem de apreciat de-a lungul carierei: „Așa ne comportăm noi cu jucători care sunt la final de carieră și nu ne mai aduc bani în vistieria clubului. Îi folosim numai când avem nevoie de ei. După aceea… ne batem joc de ei.

Eu am discutat cu el. Am înțeles că așteaptă ceva din Franța. Știu că are ceva de-acolo. Chiar am vorbit cu el de asta după ce au apărut discuțile la FCSB. E trist ce i se întâmplă la FCSB și chiar îmi pare rău pentru situația în care se află”, a declarat Jean Vlădoiu pentru site-ul nostru.

Gheorghe Mustață nu concepe să lipsească Keșeru din primul unsprezece cu CFR Cluj: „Evident că ne deranjează”

Galeria FCSB-ului îl susține pe Claudiu Keșeru până în pânzele albe, iar Gheorghe Mustață a recunoscut că suporterii sunt extrem de nemulțumiți de situația în care se află atacantul:

„Evident că ne deranjează că a rămas din nou în afara lotului Keșeru. Un atacant de valoarea lui și să nu îl ai în teren? Mai ales la meciul cu CFR Cluj”, a spus liderul Peluzei Nord .

Claudiu Keșeru este evaluat conform Transfermarkt la 1.200.000 de euro și a reușit în acest sezon din Casa Pariurilor Liga 1 cinci goluri și trei asisst-uri în 19 meciuri.