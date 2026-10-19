Mesaj de adio? Nicolae Stanciu i-a emoționat pe chinezi cu un anunț neașteptat: „Voi fi recunoscător pentru totdeauna”

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Nicolae Stanciu s-a înțeles cu Universitatea Cluj, însă nu pare cu adevărat convins să părăsească Asia. Iubit de fanii lui Dalian din China, Stanciu le-a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, prin care le mulțumește pentru modul în care a fost susținut în această perioadă.

Nicolae Stanciu le mulțumește fanilor chinezi, însă nu vorbește despre plecare

Fotbalistul nu a comentat momentan plecarea din China, lăsând să se înțeleagă că se simte bine acolo și nu știe ce să facă. Cu toate acestea, toate informațiile arată că Stanciu a semnat deja cu Universitatea Cluj, fiind decis să părăsească Asia de dragul familiei. Cert e că fanii chinezi nu vor să renunțe prea ușor la Stanciu, astfel că mijlocașul ține neapărat să îi aibă aproape.

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. Voi fi recunoscător pentru totdeauna pentru dragostea și susținerea pe care mi le-ați oferit în acest an. Nu am mai văzut niciodată așa ceva…Veți avea pentru totdeauna dragostea și admirația mea.

Indiferent de ceea ce se va întâmpla în următorul nostru meci sau în semifinala Cupei, vreau să știți că acest sezon a depășit deja cu mult așteptările unora dintre cei care nu credeau în noi. Am parcurs un drum lung împreună și ar trebui să fim cu toții mândri de ceea ce am realizat până acum.

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. Vom continua să luptăm pentru voi, să dăm totul pe teren și să reprezentăm acest club cu aceeași pasiune și dăruire pe care le-am arătat de-a lungul întregului sezon. Susținerea voastră înseamnă totul pentru noi și sperăm să vă facem mândri, indiferent de ceea ce ne rezervă viitorul. Vom continua să luptăm până la capăt, împreună, ca o singură echipă. Vă mulțumesc că ne sunteți alături! Voi sunteți principalul motiv al forței noastre”, a scris Nicolae Stanciu, pe Instagram.

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Dalian Yingbo are șanse minime să câștige campionatul, dar poate obține Cupa Chinei

Cu două etape înainte de finalul campionatului, Dalian Yingbo e pe locul secund în clasament cu 46 de puncte, la șase de liderul Chengdu. Mai mult, Stanciu ar putea juca finala Cupei Chinei dacă echipa sa va învinge Yunnan Yukun în semifinalele competiției. Contractul lui Stanciu în China se va termina în câteva săptămâni.