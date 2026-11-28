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O delegație formată din foști mari sportivi români au fost primiți la Vatican de Papa Leon al XIV-lea. Intrat prin telefon la FANATIK SUPERLIGA, George Bologan, ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun, a avut un mesaj pentru Gică Hagi (61 de ani).

Mesaj pentru Gică Hagi direct de la Vatican

Întrebat de Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, cum l-a simțit pe Gică Hagi la întâlnirea cu Sanctitatea Sa Papa Leon al XIV-lea, mai ales că venea după campania dezastruoasă din Liga Națiunilor, ambasadorul României la Vatican a explicat că oricât de priceput ar fi selecționerul, el are nevoie de jucători de calitate pentru a face performanță.

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”Realizează situația, dar în același timp are speranțe. Normal, nu ține doar, să mă iertați, eu nu sunt un ziarist sportiv, însă, întotdeauna ca să faci un costum de calitate trebuie și stofa să fie de calitate. Degeaba croitorul e bun.

Contează determinarea și calitatea oamenilor și dorința lor, așa cum Generația de Aur o făcea, de a simți, de a transmite o emoție acasă, în România, când jucau la campionate sau peste hotare. Dar, în sfârșit, fiecare epocă aduce schimbări de mentalitate, de percepție”, a declarat George Bologan, la FANATIK SUPERLIGA.

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Ce cadouri a primit Suveranul Pontif de la Hagi, Năstase și Nadia

Unii dintre cei mai mari sportivi români din toate timpurile, Nadia Comăneci, Ilie Năstase, Gică Hagi și Mihai Covaliu, au fost primiți miercuri, 25 noiembrie, în . În timp ce Hagi i-a dăruit Sanctității Sale un tricou cu numărul 10 al echipei naționale de fotbal a României din 1994, Năstase i-a dăruit o rachetă din 1976 și un tablou în care apare alături de Hagi și Nadia. La rândul ei, fosta mare gimnastă i-a oferit Papei o bluză de trening a naționalei României și o șapcă cu inscripția Los Angeles 2028.

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După încheierea campaniei din Liga Națiunilor, în care naționala României a terminat pe ultimul loc, Gică Hagi a plecat în Qatar pentru a urmări la lucru selecționata U17 la Campionatul Mondial. ”Regele” a urmărit primul joc al ”tricolorilor”, 0-1 cu Mexic, dar pentru a putea merge la întâlnirea cu Papa Leon al XIV-lea.

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