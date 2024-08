FC Hermannstadt nu trece prin cea mai bună perioadă, după ce echipa antrenată de și totodată se află pe ultimul loc din clasament, după primele patru etape.

Mesaj de susținere din partea fanilor pentru Marius Măldărășanu: „Pentru Sibiu, un mare caracter”

Marius Măldărășanu trece printr-o perioadă nefastă, echipa pregătită de tehnician, FC Hermannstadt, nereușind să câștige în primele patru etape ale Superligii și totodată clasându-se pe ultima poziție a clasamentului.

Mai multe voci din fotbal consideră oportună o eventuală înlocuire a fostului internațional, însă fanii echipei din Sibiu sunt cu totul de altă părere, aceștia arătându-și susținerea față de antrenorul care se află încă din 2021 pe banca celor de la Hermannstadt.

La ora 5 dimineața, atât jucătorii, cât și Marius Măldărășanu și staff-ul său au fost așteptați cu un banner uriaș, pe care scria clar: „Pentru Sibiu, un mare caracter! Capul sus, mister!”.

În ultima perioadă s-a scris și despre faptul că Adrian Mutu ar fi un pretendent la postul de pe banca lui FC Hermannstadt, lucru ce l-a .

Marius Măldărășanu, pe picior de plecare de la FC Hermannstadt?

La finalul eșecului cu Oțelul Galați din deplasare, Marius Măldărășanu s-a arătat foarte apăsat de situația creată în jurul echipei. În momentul în care tehnicianului i-a fost pusă o întrebare referitoare la continuitatea sa la echipă, fostul internațional a declarat că nu vrea să ia decizii la „cald”.

“Nu trebuia să pierdem, ăsta este fotbalul. Am schimbat așezarea, am jucat un 4-3-3 tocmai pentru a bloca zona centrală. Am început rău meciul, primele minute au fost dificile, după aceea jocul s-a echilibrat. A doua repriză am controlat-o în mare parte, pe construcție, în ciuda terenului. Băieții au avut răbdare. Am avut ocazii mari, am făcut o singură greșeală și ne-a costat.

Nu știu ce se va întâmpla, mi-e și greu să vorbesc și nu vreau să iau decizii la cald. Am vorbit cu băieții, le-am spus unde au greșit. În ciuda înfrângerii, au fost fără greșeală, bine, mă refer la greșeli capitale, unde știai ce trebuie să faci, dar nu faci. După meci, la cald, poți spune multe și nu aș vrea să regret după aceea.

Nu am simțit (n.r – presiune din partea conducerii), am spus-o mereu, am avut susținerea patronilor. A fost acea declarație care a deranjat, dar a fost volburată cu rezultatele următoare. Dacă erau rezultatele pozitive, era altceva. Timpul nu așteaptă pe nimeni, avem nevoie de puncte. Un rezultat de 0-0 ar fi fost echitabil”, a declarat Marius Măldărășanu, potrivit .