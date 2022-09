Mesaj dur al Anamariei Prodan pentru Reghe după ziua lui de naștere și fotografiile cu noua familie: ”Ne umilim în public”

Anamaria Prodan a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, că nu l-a felicitat pe Laurențiu Reghecampf, încă soțul ei, cu ocazia împlinirii celor 47 de ani ai antrenorului. În schimb, are un mesaj, nu tocmai amabil, pentru antrenorul care, de ziua lui de naștere, poza fericit alături de fiul lui cel mai mic și de Corina Caciuc, actuala parteneră de viață.

Ce mesaj are Anamaria Prodan pentru Reghecampf ziua lui de naștere

Anamaria Prodan a dezvăluit, pentru FANATIK, că nu i-a transmis niciun mesaj lui L . Antrenorul și (încă) soțul ei a sărbătorit împlinirea a 47 de ani și, într-o postare cât se poate de sensibilă, s-a fotografiat alături de Corina Caciuc, iubita lui, și de Liam, fiul lor de doar câteva luni.

ADVERTISEMENT

”Nu mă interesează, de ce să îl felicit de ziua lui de naștere?”, ne-a spus, ușor acidă, Anamaria Prodan. În schimb, recunoaște femeia de afaceri, a avut grijă să îi transmită un mesaj cât se poate de tranșant. Și în privat, dar și public.

”Am înțeles acum de la avocați că începe seria de procese din divorț. I-am trimis vorbă, prin nașul lui, să închidă toate aceste procese pentru că fac rău copiilor. După ce că nu îi vede, nu îi caută și nu îi ajută, mai ajungem să ne umilim și în public.

ADVERTISEMENT

Am cerut în mod expres să închidă toate aceste procese deschise fără rost și să îmi acorde divorțul. Urgent! Mă rog de aproape doi ani să vină la divorț, la notar, fără să știe presa sau oricine altcineva”, spune Anamaria Prodan.

Întrebată despre apariția lui Laur alături de fiul lui și al Corinei Caciuc, Anamaria Prodan a fost și mai dură. ”Nu mă uit (pe conturile de socializare ale lui Laurențiu Reghecampf, n. red.). Familia , oamenii nu vreau să mă asocieze cu el. Copiii mei care nu au fost căutați deloc de el și niciodată nu vine să îl vadă pe copilul cel mic, iar asta spune tot despre el”, spune Prodanca.

ADVERTISEMENT

”Are o nouă viață. Nu trebuie să stea agățat de Anamaria Prodan”

Împăcată cu faptul că între ea și cel care i-a fost soț nu mai este cale de întoarcere, Anamaria Prodan nu își mai dorește altceva de la cel pe care îl numea ”Soarele” ei în afară de semnătura pe actele despărțirii. Și, susține ea, nu înțelege de ce durează atât de mult să se întâmple asta.

”Are o familie, un copil, are o nouă viață și nu trebuie să stea agățat de Anamaria Prodan. Vreau să scap și atât. Nu cred că îmi doresc altceva. Noi suntem foarte fericiți, dezvoltăm business-urile familiei… Mă ocup și de Bebeto, cu fotbalul, facem individualizare să facem fotbalist mare din el. Ne bucurăm de fiecare secundă”, ne-a mai precizat Anamaria Prodan.

ADVERTISEMENT

În exclusivitate pentru FANATIK, , mai ales cel privitor la pensia alimentară. Adică cei 2.000 de euro, lunar, stabiliți provizoriu de judecători, în urma procesului.

ADVERTISEMENT

”A plătit o parte din pensie, cea pentru care a fost somat de instanță. Vorbim de o sumă provizorie, cea cerută de el, nu de noi, noi nu voiam nimic, nu am cerut ceva. Nu am crezut, vreodată, că omul cu care am stat 16 ani să facă circul ăsta. Este o copie perfectă a primului lui divorț. Tot ce a făcut cu prima lui soție și primul copil, repetă acum”, ne-a spus Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan voia să se mute, definitiv, în Dubai! De ce a renunțat la idee

Anamaria Prodan a confirmat, în exclusivitate pentru FANATIK, că se gândea, cu puțin timp în urmă, să se mute, definitiv, în Dubai, alături de Bebe. Doar că, ne-a explicat ea, a decis să mai rămână, o perioadă, în România.

”Am căutat cea mai bună variantă pentru Bebe, ca el să nu poată să vadă acest circ (între ea și Reghe, n. red.), copii mei să nu se simtă rușinați. Deocamdată am rămas în România pentru că a început școala, dar după ce o să o termine, vom hotărî unde să ne stabilim”, a mai spus femeia de afaceri.

Între timp însă, ea a mai făcut un apel la Laurențiu Reghecampf. Îi cere doar să nu uite de fiul pe care îl au împreună. ”Singurul lucru pe care l-am dorit este exact acesta: să nu îmi facă copilul de râs, să-l în viziteze, să facă parte din viața lui și să îl ajute la fotbal. Lucruri care nu s-au întâmplat… Sper să înțeleagă că un tată trebuie să fie prezent în viața copilului.

Este binevenit să își vadă copilul, oricând, mai ales că eu sunt plecată foarte mult timp din România. El poate veni să îl viziteze și acasă, și la școală și la antrenamente, peste tot… Doar să vrea”, a mai spus Anamaria Prodan.