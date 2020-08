Mesaj dur al lui Raed Arafat pentru cei care susțin că rata mortalității din România este de speriat. Cum a liniștit șeful DSU populația

Raed Arafat a făcut publice două grafice prin care a dorit să arate unde se situează România comparativ cu alte țări din Europa și din lume într-un clasament al mortalității cauzate de Covid-19.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Șeful DSU insistă că România nu este nici pe departe printre primele țări atunci când vine vorba de mortalitate, astfel că oamenii nu ar trebui să se îngrijorez.

În schimb, populația poate evita noi decese dacă respectă cu strictețe regulile impuse de autorități în plină pandemie de Covid-19, precum purtatul măștii de protecție.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mesajul lui Raed Arafat pentru cei care se tem că România are o rată mare a mortalității

„Pentru o informare corectă asupra mortalității cauzate de COVID-19 în România, aceasta fiind calculată ca fiind procentul deceselor din totalul cazurilor confirmate, anexez două grafice care arată unde se situează România comparativ cu media UE și cu unele tari pe care le-am inclus în comparația respectivă. Datele din grafice sunt din 20 Aug. 2020.

Orice deces este unul regretabil și înseamnă pierderea unei vieți care a însemnat mult pentru familia și prieteni, însă pe de alta parte România este departe de a avea cea mai mare mortalitate din Europa cum s-a afirmat în unele medii recent.

ADVERTISEMENT

Din păcate aceste cifre sunt într-o dinamică și pot să se schimbe oricând, mai ales dacă sistemul sanitar nu face față presiunii.

De aceea rămâne valabilă și extrem de importantă recomandarea de a nu lua în considerare informațiile și afiramțiile nefondate care nu pot fi verificate.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Totodată rămâne importantă respectarea recomandărilor de distanțare și de port al măștii în spațiile închise și cele deschise aglomerate astfel încât să putem limita răspândirea comunitară a virusului. Sursa informațiilor din tabelele anexate este site-ul “our world in data” gestionat de Oxford University”, a scris Arafat.

Potrivit datelor prezentate de Arafat, românia are o rată a mortalității de 4.2%, fiind sub Italia (13.9%), Marea Britanie (12.9%), Belgia (12.6%). Mai mult, Uniunea Europeană are o medie de 8.4%, deci România e sub media Europeană. Statele Unite ale Americii, în ciuda faptului că au zeci de mii de morți, înregistrează o rată a mortalității de 3.1%.

ADVERTISEMENT