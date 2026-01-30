Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Mesaj dur al ultraşilor FCSB după plecarea lui Denis Alibec: “Dacă crezi că poţi să păcăleşti fotbalul…”

Denis Alibec și-a reziliat contractul cu FCSB și revine la Farul Constanța. Gigi Mustață, mesaj pentru fostul atacant al campioanei României. Unde a greșit fotbalistul.
Alex Bodnariu
30.01.2026 | 16:32
Mesaj dur al ultrasilor FCSB dupa plecarea lui Denis Alibec Daca crezi ca poti sa pacalesti fotbalul
Ce i-a urat liderul galeriei FCSB lui Denis Alibec după ce atacantul și-a reziliat contractul cu campioana României
Denis Alibec și-a încheiat aventura la FCSB. Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, atacantul român și-a reziliat contractul cu campioana României și se întoarce la Farul Constanța. Gigi Mustață a avut un mesaj din partea galeriei pentru fostul vârf al roș-albaștrilor.

Denis Alibec a plecat de la FCSB! Atacantul semnează cu Farul

Transferul lui Denis Alibec la FCSB s-a dovedit a fi unul ratat. Atacantul nu a reușit să se impună la campioana României. A suferit numeroase accidentări și nu a reușit să îi ia fața lui Daniel Bîrligea în centrul ofensivei roș-albastre.

Gigi Becali a decis, până la urmă, că FCSB nu are nevoie de Denis Alibec și i-a reziliat contractul fotbalistului, care se întoarce la Farul Constanța, echipa la care a jucat și a dat randament în stagiunea precedentă. Acum, el speră să o ducă pe formația de la malul mării în play-off-ul Superligii României.

Ce i-a urat liderul galeriei FCSB lui Denis Alibec după ce atacantul și-a reziliat contractul cu campioana României

Gigi Mustață, liderul galeriei FCSB, îi urează mult succes în carieră lui Denis Alibec. Acesta a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a spus că fotbalistul trebuia să arate mult mai multă atitudine și dorință în perioada în care a îmbrăcat tricoul campioanei României.

„Îi urez succes. Nu știu de ce nu a reușit. Atitudine… Când ajungi la o echipă mare, trebuie să joci fotbal. Nu poți să crezi că poți păcăli fotbalul. Îi urez succes unde merge. Sper să demonstreze. Îmi pare rău de el ca om. E un băiat extraordinar. Nu l-am prins în prima lui perioadă la FCSB”, a declarat Gigi Mustață, liderul galeriei FCSB, la FANATIK SUPERLIGA.

Denis Alibec a jucat doar șapte meciuri în acest sezon de Superligă pentru FCSB și nu a reușit să marcheze niciun gol. Acum, atacantul român revine la Ovidiu și speră să își intre rapid în formă maximă, întrucât Farul Constanța este în lupta pentru calificarea în play-off.

