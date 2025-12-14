Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Mesaj dur din interior pentru vestiarul FCSB: „N-am văzut atâta lehamite de când mama m-a făcut”. Exclusiv

Jucătorii de la FCSB au primit un mesaj clar. Ce le-a transmis Mihai Stoica, managerul general al echipei „roș-albastre”.
Ciprian Păvăleanu
14.12.2025 | 17:45
EXCLUSIV FANATIK
Mihai Stoica, mesaj dur pentru jucătorii de la FCSB. Marius Șumudică l-a făcut praf pe Tavi Popescu. Foto: Colaj FANATIK
FCSB a făcut un prim rezultat cu adevărat mare în acest sezon de Europa League, întorcând-o pe Feyenoord Rotterdam de la scorul de 1-3. „Roș-albaștrii” au început să arate atitudine din repriza secundă, iar Mihai Stoica a admonestat câțiva dintre jucătorii care l-au nemulțumit în prima parte.

Dezbatere între Mihai Stoica și Marius Șumudică. Care este problema reală de la FCSB: fizică sau mentală?

Schimbările făcute de Gigi Becali în meciul FCSB – Feyenoord au schimbat fața campioanei României, iar unii dintre jucătorii ce au jucat în prima repriză au făcut o impresie proastă. Trei jucători au fost schimbați la pauză, printre care Octavian Popescu, Baba Alhassan și Alexandru Pantea, ultimul fiind vizat de schimbare încă de la început, deoarece va fi folosit titular în meciul cu Slobozia.

Marius Șumudică și Mihai Stoica au dezbătut la FANATIK SUPERLIGA care este problema reală a lui FCSB: de natură fizică sau mentală: „Din punctul meu de vedere, meciul ăsta m-ar face să șterg sezonul ăsta din campionat. Meciul ăsta mi-ar da un restart și cred că m-ar face să mă gândesc iarăși la ce pot face în campionat în restul sezonului. Să revii de la 1-3, cum ați revenit joi, înseamnă forță, experiență internațională și dorință. Ați jucat cele mai multe meciuri, este uzură, dar vreau să spun că ieri au dovedit că din punct de vedere fizic le sunt superiori celor din Olanda. N-ai cum să faci acest meci dacă nu ești bine pregătit”, a spus Marius Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Stoica, mesaj dur pentru jucătorii de la FCSB: „Să nu cumva să se gândească!”

Mihai Stoica l-a contrazis pe Marius Șumudică și este de părere că adevăratele probleme ale echipei vin de la mentalul jucătorilor și de la lipsa de încredere. La final, Mihai Stoica a ținut să-i avertizeze pe fotbaliștii de la FCSB care nu vor să dea totul pe terenul de fotbal:

„Noi, la 1-0, ne-am retras, am jucat bine tactic, cu jucători care n-au făcut un efort considerabil, dar nu vreau să intru în detalii. Apoi au venit cele două goluri, care ne-au cam debusolat. A venit bine pauza, dar am luat gol imediat după reluare. De la 1-3 am început să jucăm, dar ce să vorbim de meciul ăsta? Vorbim de meciul cu Csikszereda: de când am dat gol, până când am luat gol, aproape 40 de minute, nu am jucat nimic. După ce am luat gol, am avut vreo cinci ocazii. Eu cred că este o problemă mentală, nu fizică. Lipsă de încredere la anumite partide. Au fost unii jucători care au ales să joace într-un fel în cupele europene și altfel în campionat.

Nu există explicație pentru care să intri cu 1-0 în repriza a doua cu Metaloglobus și să pierzi cu 2-1. Nu ai voie să faci așa ceva. Este cea mai mare rușine pe care am trăit-o eu în cariera mea. Bineînțeles că sunt nemulțumit de anumiți jucători. Cred că au luat-o pe un drum greșit, dar e problema lor. Să nu cumva să creadă cineva că dacă se prezintă cu lehamite la anumite meciuri va fi lăsat liber. Nu critic jucătorii în public niciodată, nu vreau să dau nume”, a replicat Mihai Stoica.

Marius Șumudică l-a făcut praf pe Octavian Popescu

Unul dintre jucătorii care au dezamăgit la partida de pe Arena Naționala contra lui Feyenoord este Octavian Popescu, iar Gigi Becali a declarat că și-a pierdut complet încrederea în el. Marius Șumudică l-a criticat dur pe tânărul fotbalist după o nouă prestație slabă:

„M-am uitat la atitudinea lui Toma în momentul în care intră și la atitudinea lui Octavian Popescu în momentul în care intră, indiferent că vii de pe bancă sau nu. E diferență de la cer la pământ. Toma și-a dat viața pe teren ieri. A demonstrat tuturor că își merită locul, dar nu pentru că este under. 

Mă uit la Tavi Popescu și nu am văzut o asemenea lehamite de când mama m-a făcut. Compară-l pe Tavi Popescu, când vine de pe bancă, dacă face ce a făcut Toma ieri. Ăsta e adevărul. Eu am spus de Toma, și recunosc, că nu cred că este la nivelul de under pe care FCSB trebuie să-l aibă, dar ieri mi-a demonstrat că nu este under. Ieri, FCSB nu era nevoită să joace cu under, dar a intrat și mi-a demonstrat că este la nivel de seniori, pe când Tavi Popescu… eu n-am văzut așa ceva, numai călcâie, nu se poate așa ceva”, a răbufnit Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

