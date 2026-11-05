Mesaj emoționant al ultrașilor olteni la meciul cu Egnatia. Atmosferă frumoasă în Bănie

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Suporterii Universității Craiova au pregătit un mesaj special înainte de meciul cu Egnatia din Conference League. Astfel, la Peluza Nord a fost afișat un mesaj care le reamintește oltenilor de trecutul glorios și îl compară cu performanțele de acum.

Mesajul afișat de fanii olteni înainte de meciul cu Egnatia, omagiu adus trecutul

„Am adormit ascultând povești despre maxima, ..suntem generațiile care astăzi trăiesc!”, a fost mesajul ultrașilor olteni.

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Trebuie spus că, spre deosebire de alte meciuri, fanii olteni nu au umplut stadionul, astfel că cu 24 de ore înainte de meci erau vândut doar 6.000 de bilete. Chiar și așa, cu cei 7.000 de abonați la meciurile Craiovei, pe stadion sunt aproximativ 14.000 de oameni.

Cu toate că Universitatea Craiova domină copios clasamentul atunci când vine vorba despre numărul de fani care vin la meciuri, cu o medie de 13.000 de suporteri (față de cei 11.000 ai FCSB), meciul cu Egnatia nu pare să fi produs prea mare interes în Bănie. Motivele pot să fie multe și ușor de explicat.

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Oltenii nu s-au înghesuit la meciul dintre Universitatea Craiova și Egnatia

Cu siguranță ora la care a fost programat meciul (22:00) este o mare problemă pentru mulți suporteri, mai ales că meciul cu Egnatia a fost programat în timpul săptămânii, iar a doua zi oamenii au de mers la lucru. Mai mult, mulți fani s-au plâns pe rețelele de socializare că nu pot să-și aducă copiii la meci la o astfel de oră. Mai trebuie luată în considerare și vremea din Craiova din această perioadă, fiind vorba despre ploaie și frig. Până acum, oltenii și-au obișnuit fotbaliștii cu o prezență consistentă la meciuri, mai ales în cupele europene.

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