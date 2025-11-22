Sport

Mesaj-manifest al fanilor FCSB la meciul cu Petrolul! Ce au afișat pentru susținerea suporterilor arestați după conflictul cu susținătorii Rapidului

Ce mesaj au afișat suporterii FCSB-ului chiar înaintea meciului din SuperLiga cu Petrolul. Susținere totală pentru fanii arestați după conflictul cu rapidiștii.
Bogdan Ciutacu, Mihai Dragomir
22.11.2025 | 20:43
Mesajmanifest al fanilor FCSB la meciul cu Petrolul Ce au afisat pentru sustinerea suporterilor arestati dupa conflictul cu sustinatorii Rapidului
Ce au afișat suporterii FCSB-ului înainte de startul meciului cu Petrolul. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
FCSB joacă în etapa a 17-a din SuperLiga, acasă, cu Petrolul. Suporterii bucureștenilor au afișat un mesaj înaintea startului partidei. Ce au transmis, de fapt, pentru fanii arestați.

Mesaj-manifest înainte de FCSB – Petrolul. Ce au afișat suporterii bucureștenilor

FCSB a reluat competiția internă cu meciul de pe teren propriu cu Petrolul. Deși Arena Națională nu s-a umplut, bucureștenii au avut parte totuși de prezența Peluzei Nord, cea mai fidelă facțiune a echipei patronate de Gigi Becali.

Înaintea starului partidei din etapa a 17-a, reporterul FANATIK, prezent pe stadion, a surprins mesajul afișat de fanii campioanei: „Slashers și Skins liberi!”, dedicat suporterilor arestați după conflictul cu rivalii de la Rapid.

Mesaj suporteri FCSB

Patru arestări făcute de poliție după o bătaie între suporterii FCSB și Rapid în București. Ce s-a întâmplat, de fapt

Patru suporteri ai campioanei României au avut probleme cu legea. Aceștia au fost arestați pentru 30 de zile, iar un al cincilea a fost plasat sub control judiciar după ce ar fi comis fapte de tâlhărie în zona stadionului din Giulești.

Victimele fanilor „roș-albaștrilor” au fost chiar fanii echipei Rapid, membri în „Legiunea Chitila”. Potrivit Oficiul de știri, evenimentul scandalos s-a petrecut în seara de 4 octombrie, în zona Grivița, chiar după un meci jucat de Rapid pe teren propriu cu Farul Constanța.

După încheierea celor 90 de minute, suporterii echipei giuleștene au fost atacați de rivalii din Peluza Nord și au rămas fără hainele cu însemnele clubului din Giulești și chiar fără un telefon. Autoritățile au reușit să-i prindă și să-i identifice, astfel că au aplicat pedepsele menționate anterior.

