Echipa națională a avut un parcurs neașteptat la EURO 2024. “Tricolorii” au reușit să facă o țară mândră prin evoluțiile din Germania. După această perioadă incredibilă, jucătorii României i-au transmis un mesaj selecționerului Edi Iordănescu.

Mesaj pentru Edi Iordănescu de la jucătorii României: “Vrem să rămână”

Acest mesaj pentru Edi Iordănescu de la jucătorii echipei naționale a României este foarte clar și are legătură cu viitorul selecționerului. că personal își dorește ca Iordănescu să rămână alături de “tricolori”. Atacantul a dezvăluit și că este, de fapt, o dorință comună a tuturor fotbaliștilor care au fost în lotul pentru EURO 2024.

Motivul este acela că Edi Iordănescu a reușit un lucru nemaipomenit cu această echipă națională. A realizat o performanță greu de bătut în viitor, a unit un grup de jucători și i-a îndrumat spre un nou drum. Iar acum așteptările sunt la un nivel mult mai mare, cum ar fi o calificare la Cupa Mondială din America.

“Mi-am dorit să rămână Edi Iordănescu pentru tot ceea ce a făcut, pentru ceea ce s-a creat la națională. Cred că atunci când lucrurile merg bine, fiecare îşi doreşte să meargă la fel şi, de ce nu, chiar mai bine. Deci, noi ne-am dori să rămână. Dar nu cred că ar fi văzut într-un alt fel dacă nu are face asta.

Sincer să fiu, nici nu am fost atât de atent la critici. Nu-mi place să văd lucrurile negative, dar cred că fiecare a avut parte de critici, indiferent de perioadă. Când a fost insucces, au fost critici pe măsură”, a spus Denis Drăguş la .

Declarația lui Denis Drăguș a venit după ce selecționerul a lăsat să se înțeleagă faptul că își dorește o pauză. După perioada magică de la EURO 2024, , însă va purta o discuție și cu Răzvan Burleanu.

Denis Drăguș, discurs emoționant după eliminarea României de la EURO 2024

“E clar că ne doare. Ne-am dorit să mergem cât mai departe în această vară, să jucăm cât mai mult și să ne bucurăm de aceste sentimente, de acești români minunați care ne-au susținut mereu.

Din păcate, ne-am oprit aici, dar am dat totul și ne bucurăm că am reușit să facem lumea fericită. Ne pare rău că nu am putut mai mult. Am dat totul pe teren și cred că asta poate fi un exemplu pentru cei mai tineri. Detaliile fac diferența. Suntem puțini supărați. A doua repriză am început bine, am avut ocazii. Din păcate, atât s-a putut în seara asta.

Eu unul sincer sunt fără cuvinte pentru tot ceea ce s-a întâmplat aici, suporteri și susținere. Ceea ce rămâne după acest European este speranța pe care am dat-o românilor, copiilor. Oricât de mic ai fi, pentru că am plecat cu ultima șansă la acest European, dacă pui suflet și îți dorești poți face lucruri mari”, a declarat Drăguș după EURO 2024.