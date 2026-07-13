Mesaj pentru Lamine Yamal înainte de șocul Franța – Spania: ”Să-și calmeze anxietatea”

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Venit după o accidentare care l-a împiedicat să joace în finalul sezonului, Lamine Yamal nu a strălucit la turneul final. Chiar și așa, el reprezintă marele pericol al Spaniei în partida din semifinale cu Franța, iar un coechipier i-a dat transmis un mesaj clar.

Ce mesaj a primit Lamine Yamal înainte de Franța – Spania

Înaintea marelui șoc de la Dallas, din penultimul act al competiției, căpitanul Rodri a vorbit despre perioada mai puțină fastă a lui Yamal și a explicat de ce are nevoie superstarul pentru a-și arăta adevăratele calități la ultimele două jocuri de la Cupa Mondială 2026.

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”Cred că Lamine trebuie să-și calmeze puțin anxietatea pe care o simte uneori din dorința de a dovedi ceva. Este un jucător foarte important pentru noi, atât prin ceea ce face cu mingea, cât și fără ea.

Este un băiat foarte inteligent și este adevărat că, până la urmă, are 19 ani și că, foarte des, trebuie să-l liniștim în anumite momente ale meciului. Fotbalul îl are în sânge, trebuie doar să găsească momentul potrivit, iar împotriva Franței sperăm că va juca un rol important pentru noi”, a declarat Rodri, conform .

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Unde trebuie să se îmbunătățească Yamal

Mijlocașul reprezentativei iberice s-a arătat impresionat de precocitatea lui Lamine Yamal, însă a precizat că din cauza vârstei fragede mai are de lucrat la a înțelege momentele importante din timpul unui joc.

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”Cred că un jucător care la EURO 2024 a dat dovadă de o asemenea maturitate, atunci când va fi cu doi ani mai în vârstă, nu ne va mai impresiona la fel de mult prin ceea ce este capabil să facă. La vârsta aceea, eu abia începeam în fotbalul profesionist, nici măcar la cel mai înalt nivel.

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Este un băiat foarte matur, care mai are încă loc de îmbunătățire în ceea ce privește înțelegerea momentelor din meci, ceea ce este normal la vârsta lui, dar toată lumea îi cunoaște deja nivelul”, a mai spus căpitanul Spaniei.

Yamal caută gloria împotriva Franței

Văzut de toată lumea în galaxia stelelor de la Cupa Mondială 2026, alături de Leo Messi, Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo, Harry Kane sau Erling Haaland, Lamine Yamal , marcând un singur gol în victoria cu Arabia Saudită, scor 4-0.

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Starul Barcelonei are șansa să revanșeze în marele duel din semifinale împotriva Franței. Meciul care va stabili prima finalistă a turneului final este programat marți, 14 iulie, de la ora 22:00, pe AT&T Stadium din Dallas.

Ce a zis Yamal despre prestațiile sale la CM 2026

Înaintea partidei din semifinale, Lamine Yamal le-a transmis un și a precizat că nu este îngrijorat de numărul mic de goluri pe care l-a marcat, fiind concentrat doar pe rezultatele echipei.

”Cred că dacă Franța trebuie să se teamă de cineva, aceia suntem noi. Pentru că noi suntem cei care i-am eliminat în trecut. I-am învins de două ori. Sincer, cred că suntem cele mai bune două echipe de la Cupa Mondială, așa că vom vedea ce se întâmplă, dar nu avem nicio teamă.

Goluri? Dacă vom câștiga Cupa Mondială, vom fi toți foarte fericiți! Asta îmi doresc. Am câștigat EURO și am marcat un gol. Dacă vom câștiga Cupa Mondială, nimeni nu-și va mai aminti de golurile mele. Vrem să câștigăm trofeul, asta e misiunea noastră. Azi sunt fericit. Performanțele mele? Eu văd că joc din ce în ce mai bine”, a afirmat puștiul minune al Spaniei.