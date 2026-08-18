Mesaj pentru Tavi Popescu. Gestul pe care l-au făcut cei 4 analiști Fanatik în direct la adresa jucătorului FCSB: „O să-i mai dea Gigi 11 minute”. Exclusiv

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FCSB a câştigat cu 3-2 meciul cu FC Botoşani. Fosta campioană s-a impus dramatic graţie unui gol marcat în minutul 90+4 de Bîrligea, după pasa decisivă a lui Tavi Popescu. La finalul meciului, , spunând la flash interviuri că vrea să joace mai mult.

Adrian Ilie, despre gestul lui Tavi Popescu: „Mucles, că sunt fotbalist”

Mai mult decât atât, . Emisiunea FANATIK SUPERLIGA a început cu cei patru analişti FANATIK cu degetul la gură, după răbufnirea atacantului de la FCSB. Adrian Ilie spune că Tavi ar trebui să îşi vadă mai mult de joc:

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„Ştii ce înseamnă asta în traducere? Mucles, că sunt fotbalist. Până în momentul de faţă este jucător de fotbal. Următorul meci o să îi mai dea Gigi 11 minute, un minut mai mult. Este supărat că nu joacă, dar ar trebui să facă mai mult ca să fie titular. Cred că doi jucători trebuie să înceapă ca titulari la FCSB: Bîrligea şi Joao Paulo.

În afară de goluri, Bîrligea nu a avut o prestaţie foarte bună, dar este om de gol. Mie îmi place de el. Tavi Popescu e supărat că nu joacă. Ca să facă gestul ăsta (n.r. cu degetul la gură) trebuie să facă mult mai mult pe teren”, a spus Adrian Ilie la FANATIK SUPERLIGA.

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Horia Ivanovici, după ce Tavi Popescu a sărit la Gigi Becali: „Tănase e la copii şi juniori”

Horia Ivanovici a remarcat că duelul dintre Florin Tănase şi antrenorul Marius Baciu e de copii şi juniori, în condiţiile în care Tavi Popescu a sărit direct cu reproşuri la adresa patronului Gigi Becali:

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„Săgeţile sunt la adresa lui Gigi Becali. La flash interviuri a spus că vrea să fie titular, mesaj către patronul echipei, nu către altcineva. Tănase e la copii şi juniori, s-a luat cu Baciu. Tavi s-a dus direct la Gigi: „Bă, eu sunt fotbalist!”. Şi-a pus poză cum le face linişte tuturor. Tavi Popescu a devenit specialist în meciurile cu Botoşani”, a spus Horia Ivanovici.

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