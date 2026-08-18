Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Mesaj pentru Tavi Popescu. Gestul pe care l-au făcut cei 4 analiști Fanatik în direct la adresa jucătorului FCSB: „O să-i mai dea Gigi 11 minute”. Exclusiv

Octavian Popescu a fost un car de nervi după FCSB - Botoşani 3-2. După ce a dat pasa decisivă la golul lui Bîrligea, Tavi Popescu a răbufnit la adresa lui Gigi Becali. Gestul făcut de cei patru analişti în studioul FANATIK SUPERLIGA.
Marian Popovici
18.08.2026 | 10:39
Mesaj pentru Tavi Popescu Gestul pe care lau facut cei 4 analisti Fanatik in direct la adresa jucatorului FCSB O sai mai dea Gigi 11 minute Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Mesaj pentru Tavi Popescu. Gestul pe care l-au făcut cei 4 analiști Fanatik în direct la adresa jucătorului FCSB: „O să-i mai dea Gigi 11 minute”. Sursa: colaj Fanatik
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FCSB a câştigat cu 3-2 meciul cu FC Botoşani. Fosta campioană s-a impus dramatic graţie unui gol marcat în minutul 90+4 de Bîrligea, după pasa decisivă a lui Tavi Popescu. La finalul meciului, atacantul a răbufnit şi a plecat direct la vestiare, spunând la flash interviuri că vrea să joace mai mult.

Adrian Ilie, despre gestul lui Tavi Popescu: „Mucles, că sunt fotbalist”

Mai mult decât atât, Tavi Popescu a postat o fotografie în care duce degetul la gură în semn de tăcere. Emisiunea FANATIK SUPERLIGA a început cu cei patru analişti FANATIK cu degetul la gură, după răbufnirea atacantului de la FCSB. Adrian Ilie spune că Tavi ar trebui să îşi vadă mai mult de joc:

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„Ştii ce înseamnă asta în traducere? Mucles, că sunt fotbalist. Până în momentul de faţă este jucător de fotbal. Următorul meci o să îi mai dea Gigi 11 minute, un minut mai mult. Este supărat că nu joacă, dar ar trebui să facă mai mult ca să fie titular. Cred că doi jucători trebuie să înceapă ca titulari la FCSB: Bîrligea şi Joao Paulo.

În afară de goluri, Bîrligea nu a avut o prestaţie foarte bună, dar este om de gol. Mie îmi place de el. Tavi Popescu e supărat că nu joacă. Ca să facă gestul ăsta (n.r. cu degetul la gură) trebuie să facă mult mai mult pe teren”, a spus Adrian Ilie la FANATIK SUPERLIGA.

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Gestul făcut de cei patru analişti FANATIK SUPERLIGA după răbufnirea lui Tavi Popescu
Gestul făcut de cei patru analişti FANATIK SUPERLIGA după răbufnirea lui Tavi Popescu

Horia Ivanovici, după ce Tavi Popescu a sărit la Gigi Becali: „Tănase e la copii şi juniori”

Horia Ivanovici a remarcat că duelul dintre Florin Tănase şi antrenorul Marius Baciu e de copii şi juniori, în condiţiile în care Tavi Popescu a sărit direct cu reproşuri la adresa patronului Gigi Becali:

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Săgeţile sunt la adresa lui Gigi Becali. La flash interviuri a spus că vrea să fie titular, mesaj către patronul echipei, nu către altcineva. Tănase e la copii şi juniori, s-a luat cu Baciu. Tavi s-a dus direct la Gigi: „Bă, eu sunt fotbalist!”.  Şi-a pus poză cum le face linişte tuturor. Tavi Popescu a devenit specialist în meciurile cu Botoşani”, a spus Horia Ivanovici.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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