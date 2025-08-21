Mesaj pro-Palestina la Başakşehir – Universitatea Craiova! Banner uriaș afișat de suporteri. Foto

Fanii turci, prezenți în tribunele stadionului Fatih Terim, au afișat un banner cu conotații politice la startul jocului.

Banner cu conotații politice la Istanbul Başakşehir – Universitatea Craiova

Suporterii celor de la Istanbul Başakşehir au pregătit un banner imens, pe care l-au afișat la câteva minute după lovitura de start a duelului cu Universitatea Craiova. Mesajul a fost unul de solidaritate pentru oamenii greu încercați din Gaza, care se află sub bombardamentul armatei israeliene. „Vocile unite pot zgudui tăcerea. Opriți crimele împotriva umanității!”, au transmis turcii.

Aproximativ 10 mii de fani sunt prezenți la Istanbul pentru confruntarea dintre Başakşehir și Universitatea Craiova. are o capacitate de 17 mii de spectatori. Arena a fost inaugurată în 2014.

Turcii, solidari cu poporul palestinian

Nu e prima oară când suporterii turci își arată solidaritatea față de palestinieni. În meciul dintre Fenerbahçe și Benfica, suporterii au scandat minute în șir mesaje în care au cerut stoparea genocidului.

Peste 60 de mii de oameni și-au pierdut viața în ultimii ani în urma conflictului sângeros dintre Israel și Palestina. Suporterii mai multor cluburi de fotbal din întreaga lume au cerut vehement încheierea războiului, deși UEFA nu încurajează sub nicio formă mesajele politice.

Echipele de start la Istanbul Başakşehir – Universitatea Craiova:

Istanbul Başakşehir: Sengezer – Bulut, Duarte, Ba, Operi – Crespo, Özdemir, Beyaz – Turuc, Da Costa, Shomurodov.

Rezerve: Babacan, Dilmen – Opoku, Ergun, Selke, Gureler, Fayzullaev, Güneș, Ebosele, Brnić.

Antrenor: Çağdaş Atan

Universitatea Craiova: Isenko – Romanchuk, Screciu, Badelj – Mora, Teles, Băluță, Cicâldău, Bancu – Baiaram, Al Hamlawi.

Rezerve: Lung Jr – Ștefan, Crețu, Anzor, Houri, Mogoș, Rădulescu, Stevanovic, Barbu, Băsceanu, Matei, Nsimba.

Antrenor: Mirel Rădoi