Zeci de studenți au ratat comoara! Profesorul a ascuns indiciile în cursuri, dar se pare că nimeni nu le-a citit

Un profesor universitar de muzică din Tennessee a ascuns un premiu în bani în campus pentru a vedea dacă studenții săi au citit pe deplin materialele de studiu.

Doar că, pentru a găsi bancnota de 50 de dolari pe care o pusese într-un vestiar încă de la începutul semestrului, aceștia ar fi trebuit să fie atenți și să urmeze câteva indicii.

Ce mesaj a avut un cadru didactic pentru elevii care n-au reușit să descopere un premiu ascuns!

Kenyon Wilson, de la facultatea de arte din Tennessee, Chattanooga, a decis să ascundă 50 de dolari într-un vestiar. Apoi a făcut același lucru și cu combinația cifrului, pe care a pus-o tot în suportul de curs.

Indiciul era „așadar(gratuit pentru primul care ajunge; vestiarul o sută patruzeci și șapte; combinația cincisprezece, douăzeci și cinci, treizeci și cinci), studenții pot fi neeligibili pentru a face cursuri și…”

A mers chiar mai departe și a pus lacătul cu combinație pe un anumit număr pentru a verifica dacă acesta a fost măcar mutat din loc, semn că cineva încerca să rezolve.

Dar, la sfârșitul semestrului, bancnota de 50 de dolari și biletul care a fost alături de ea au rămas neatinse. Ceea ce înseamnă că nici măcar unul din cei 70 de studenți ai lui Wilson nu au reușit să dezlege combinația.

”Felicitări! Te rog să îți lași numele și datele, ca să știu cine l-a găsit”, era notat pe biletul profesorului.

Wilson nu a ezitat și a ținut să împărtășească rezultatele experimentului său pe cu o fotografie a premiului nerevendicat.

„Experimentul meu de un semestru s-a încheiat. La începutul trimestrului, am plasat 50 USD într-unul dintre vestiarele noastre și am inclus numărul și combinația în programa mea pentru o clasă cu peste 70 de înscriși. Astăzi am recuperat comoara nerevendicată”, a postat profesorul.

„Ce trucuri academice ar trebui să încerc în continuare?”, s-a mai întrebat acesta, dezamăgit de faptul că n-au știut să rezolve enigma.

Wilson a așteptat să verifice dulapul până după terminarea examenelor finale. „Aveam mari speranțe și aș fi fost la fel de fericit să am această conversație dacă unul dintre elevii mei ar fi găsit-o în prima săptămână”, a mai zis Wilson

El a mai precizat că toți elevii săi au fost „fair play” în privința farsei. „Știu că studenții mei citesc și nu mă aștept ca ei să o facă habotnic, cuvânt cu cuvânt, dar dacă au făcut-o, am vrut să-i răsplătesc”, a adăugat Wilson.

„Sincer am crezut că a fost hilar. Această clasă are de obicei același format în fiecare semestru, astfel încât studenții știu la ce să se aștepte și nu își alocă timp să citească programa așa cum ar fi necesar. Cu siguranță i-a făcut pe studenții să înțeleagă că, în ciuda informațiilor repetitive, trebuie să citească cu atenție programa”, a spus și Haley Decker, unul dintre studenții săi.

Interesant este că postarea lui Wilson a devenit virală în mediul online. A adunat în scurt timp 1.800 de distribuiri, în timp ce un tweet al postării sale a strâns peste 10.000 de aprecieri.

Mulți dintre cei care au răspuns pe internet au recunoscut că au „sărit” și ei peste suportul de curs. Alții l-au încurajat pe Wilson să-și repete trucul