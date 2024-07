și a transmis un mesaj important. Căpitanul giuleștenilor din sezonul trecut a fost pus pe bancă de Neil Lennon și nu pare că va avea prea multe contribuții în acest an competițional.

Mesaj puternic transmis de Cristi Săpunaru după ce a ajuns rezervă la Rapid: “Am fost trădat și rănit”

Fundașul central al giuleștenilor nu dă semene că ar fi acceptat situația în care a fost pus de Neil Lennon. Așadar, după ce a devenit rezervă la Rapid, Cristi Săpunaru a transmis un mesaj puternic pe rețelele de socializare.

Veteranul din Giulești a distribuit un filmuleț motivațional de 30 de secunde. Cuvintele și secvențele care apar în acel clip reprezintă un mesaj clar din partea lui Cristi Săpunaru și are legătură cu nemulțumirea sa de la club.

“De ce să îmi cer scuze pentru monstrul care am devenit? Ei niciodată nu și-au cerut scuze pentru că m-au adus în situația asta. Am fost împins la autodistrugere, am fost trădat și rănit.

Nu au recunoscut niciodată durerea pe care mi-au provocat-o. Am fost eu cel care am suferit și care a trebuit să-mi culeg bucățile pentru a mă reconstrui.

Ei au ales asta și acum trebuie să sufere consecințele pentru monstrul pe care l-au creat. Este problema lor care trebuie rezolvată”, este mesajul din filmulețul motivațional distribuit de Cristi Săpunaru pe .

Cum a descris Robert Niță jocul Rapidului fără Săpunaru

În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, fostul atacant și este de părere că deși are 40 de ani acesta nu ar trebui lăsat pe banca de rezerve.

“Atmosfera, până spre finalul jocului când toată lumea se aștepta ca Rapidul să piardă jocul, a fost ok. Galeria a susținut echipa, chiar dacă și în peluză se simte lipsa lui Bocciu, fostul lider al suporterilor. Nu mai este organizarea care era înainte.

Vorbeam cu cineva după meci și îi ziceam: ‘galeria fără Bocciu este ca echipa fără Săpunaru’. Asta a fost impresia generală, pe un joc mai puțin bun al lui Blazek. Săpunaru e un lider, e un jucător care nu poate fi a patra, a cincea variantă”, a declarat Niță.