Mesaj rasist, anti-UE transmis de Viktor Orban din România. „Dacă Bucureștiul răspunde acestei provocări, nu va face decât să-l legitimizeze”

Premierul de extremă dreapta al Ungariei, Viktor Orban, prezent la Școala de vară de la Băile Tușnad, a lansat un nou atac la adresa Europei și în special la valorile europene, criticând amestecul de rase europene și non-europene într-un discurs ce a scandalizat din nou, opinia publică internațională.

Discurs provocator al premierului Viktor Orban

Prezent în acest weekend la Școala de vară de la Băile Tușnad, , care au urmat foarte aproape linia oficială a Moscovei, cât și cu poziția sa față de politica europeană și valorile sale, aducând în discuția chiar ideea purității rasiale în contextul acestor critici.

La doar câteva zile după vizita ministrului economiei și afacerilor externe maghiar la Moscova, acolo unde a încheiat un acord separat de UE pentru furnizarea de gaze naturale, premierul Viktor Orban a vorbit la Tusvanyos despre ineficiența sancțiunilor economice impuse Rusiei, susținând că Europa trebuie să renunțe la ele.

„Este nevoie de o nouă strategie care să se concentreze pe tratativele de pace şi pe elaborarea unei propuneri bune de pace, în loc să se axeze pe câştigarea războiului”, a spus premierul maghiar care a susținut că „războiul nu poate fi câștigat în acest fel”, dată fiind superioritatea „asimetrică” a armatei ruse. Mai mult, acesta a precizat că furnizarea de arme Ucrainei nu face decât să determine înaintări și noi cuceriri teritoriale din partea armatei ruse.

Acesta a reluat și una din temele sale principale pe care le-a folosit în atacurile sale constante asupra Bruxelles-ului, și anume acceptarea diversității și politica imigraționistă. Referindu-se la ideologia gender, pe care a numit-o „nebunie occidentală”, Viktor Orba a susținut că „în această parte a lumii”, ea nu va fi acceptată niciodată. „Noi cerem, este o ofertă de toleranţă: nu vrem să le spunem cum să trăiască, le cerem doar ca să accepte că la noi tatăl este bărbat, mama este femeie şi copiii noştri să fie lăsaţi în pace. Şi asta să fie acceptat şi de armata lui Soros”, a afirmat premierul maghiar.

În ceea ce privește fenomenul migraționist, Orban a susținut că pur și simplu prin deschiderea în fața migrației „Occidentul s-a destrămat” și că, în sens spiritual, Occidentul s-a mutat în fapt în Europa Centrală și de Est, în prezent fiind purtată o bătălie între cele două părți ale Europei.

„Pur si simplu Occidentul s-a destrămat, s-a împărţit în două. Într-o parte avem ţări, naţiuni, unde avem europeni şi non-europeni, care trăiesc laolaltă. Acele state nu mai sunt naţiuni, acolo sunt niște conglomerate de popoare. Nu mai putem vorbi, zic eu, de Occident, şi, conform regulilor matematicii, o se se întâmple acea mare schimbare demografică”, a mai spus Viktor Orban.

Absentă din comunicatul oficial în limba engleză a premierului maghiar, ceea ce a șocat și mai mult a fost poziția lui Orban față de „amestecul” de rase europene și non-europene. Spunând că țările care acceptă acest amestec de rase, premierul maghiar a subliniat că ei „nu sunt o rasă mixtă… și nu vrem să devenim o rasă mixtă”.

Un semn al izolării lui Viktor Orban

Politologul Cristian Pîrvulescu este de părere că această nouă ieșire a lui Viktor Orban în nota ideilor cu care a obișnuit Europa în ultimii ani nu reprezintă o surpriză ci mai degrabă un semn al izolării politice în care se găsește premierul maghiar, Școala de vară de la Băile Tușnad fiind mereu folosită de acesta pentru acest gen de mesaje.

„Deși evenimentul se organizează încă din 1990, începând cu 2010 a existat o schimbare evidentă a discursurilor. În 2014 deja de pe același podium Viktor Orban vorbea despre democrația iliberală, aici lansa conceptul pentru a ataca atunci Comisia Europeană. În 2016, în plină campanie împotriva lui Soros și a migrației făcea același lucru, își anunța sprijinul pentru Donald Trump, și anunța că „oaia neagră va fi turmă”, adică iliberalismul va fi regulă. Acest podium este momentul în care Orban poate să se adreseze urbis et orbis, așa cum face și Papa, cetății și lumii.

Aici are un public care este mult mai fidel decât cel din Budapesta și pentru că, din nefericire, din cauza naționalismului și lipsei de viziune, am pierdut posibilitatea de a comunica cu minoritatea maghiară. Din lipsă de de viziune am izolat transilvaniștii, gruparea tradiționalistă, și în momentul de față cea mai mare parte a minorității din Transilvania este dependentă direct de Budapesta”, a declarat, pentru FANATIK, profesorul Cristian Pîrvulescu.

Istoricul Mădălin Hodor este de părere că aceste ultime declarații ale lui Orban de la Băile Tușnad se înscrie în viziunea și politica acestuia cum că maghiarii nu sunt doar cei din interiorul granițelor Ungariei, ci că există o națiune maghiară mult mai mare, care cuprinde toți maghiarii din afara granițelor, o viziune cu o susținere puternică în interiorul minorității din Transilvania. Potrivit istoricului această temă este însă mult mai nuanțată și vizează o serie de tensiuni ce există chiar în interiorul minorității maghiare.

„Tot acest scandal de la Tușnad ține de secui și nu de maghiari, secuii fiind ceva diferit. Este diferența din olteni și moldoveni, dacă e să încercăm o comparație. Este complet fals să vorbim de faptul că maghiarii din Transilvania doresc autonomie. Autonomia privește ținutul secuiesc, secuii având probleme mai mari de-a lungul istoriei cu maghiarii, fiind sub stăpânire maghiară mai mult timp, iar cei care au dus o politică de asimilare a secuilor nu au fost românii ci maghiarii, care au căutat să creeze acea identitate etnică de care vorbește Viktor Orban. Problema e însă mult mai nuanțată, iar premierul maghiar știe acest lucru, și în momentul în care vorbește despre puritatea rasei maghiare încearcă să lanseze un concept care să acopere cât mai mult ca populație.

Dorința lui Viktor Orban, și aici cred că este cheia acțiunilor lui, este de a lansa niște concepte istorice și politice, și care a încercat să se evidențieze în fața liderului maghiar ca fiind omul cu care acesta trebuie să vorbească în ceea ce privește drepturile minorității maghiare din Transilvania, și nu cu UDMR-ul. Viktor Orban a jucat politic această întrunire, pentru că declarațiile sale acolo, pe lângă cele în linia obișnuită, anti-UE, anti-Ucraina, și a încercat să câștige puncte pentru că intenția sa este de a atrage populația maghiară în acest concept, al unei mari națiuni maghiare dincolo de granițele actuale ale țării, care i-a permis să câștige alegerile de atâtea ori în Ungaria”, a declarat, pentru FANATIK, istoricul Mădălin Hodor.

Fostul președinte al CNA, în prezent director al teatrului din Târgu Mureș și unul dintre intelectualii care , Gasparik Attila, este de părere că acest nou discurs al premierului maghiar are și rolul de a acoperi problemele economice cu care se confruntă Ungaria. Acesta a subliniat însă că evenimentul de la Băile Tușnad, început ca un forum pentru dialogul între România și Ungaria, a devenit în timpul lui Orban doar o platformă pentru mesajele acestuia.

„În cei 30 de ani de când se organizează această tabără a derapat mult de la ideea inițială, care se voia a fi o formă liberă de a discuta între români și maghiari, mai ales despre probleme politice și geo-strategie: ce să facem împreună în Europa. Partea românească nu mai există, dar nu există nici intelectualitatea maghiară din România, deci lipsesc total profesori universitari, intelectuali care ar putea deschide un dialog cu invitații din Ungaria. Nu mai sunt poeții, filosofii – acum 30 de ani când am fost prezent eram alături cu Mircea Dinescu, Andrei Pleșu, și se discuta la un alt nivel.

Viktor Orban a folosit doar ca un prilej această discuție, nu a fost formulat niciun mesaj spre România sau spre maghiarii din România, deci pentru el asta nu mai contează, bănuiesc că nu sunt alegeri și în clipa asta nu are nevoie de voturi, iar dezastrul economic din Ungaria trebuie acoperit cu acest tip de discursuri extremiste prin care să atragi atenția de la problemele adevărate. Ungaria depinde de importurile de gaze din Rusia, 90% din necesarul său, guvernul Orban nu a făcut nimic timp de 12 ani pentru a schimba această situație. Problema economică a Ungariei e deci serioasă, și trebuie acoperită cu asemenea discuții absolut ne-europene, absolut barbare, necreștine și nedemocratice. Din ce în ce mai izolată, Ungaria pare a merge spre dezastru”, a declarat, pentru FANATIK, Gasparik Attila.

Bucureștiul, reacție la provocările lui Orban

Ministrul de externe al României, Bogdan Aurescu, a declarat luni că partea ungară a respectat cerințele României de a nu exista elemente provocatoare la adresa țării noastre în discursurile publice ale oficialilor maghiari, precum ideea autonomiei pe criterii etnice sau alte drepturi colective pentru minoritățile naționale, și a precizat că, în privința celorlalte aspecte, discursul lui Orban nu a adus nimic nou, fiind poziționări cunoscute ale părții maghiare.

„Este regretabil că astfel de idei sunt propagate de pe teritoriul României, în contextul global complex pe care trebuie să îl înfruntăm cu toții, mai ales că pozițiile noastre oficiale sunt diferite de aceste teze. E clar că nu putem fi de acord cu ele. Nu mai spun de declarațiile privind rasele, care nu sunt acceptabile”, a precizat Bogdan Aurescu pentru , oficialul român distanțându-se și de poziția lui Orban la războiul din Ucraina.

Declarațiile oficialului român vin după mai multe reacții ale politicienilor români care au criticat masajul premierului maghiar mai ales prin prisma faptului că aceste declarații au fost făcute de pe teritoriul României.

„România nu este o trambulină pentru mesajele antieuropene și proruse, nici ale premierului Viktor Orban, nici ale membrilor guvernului ungar. Dacă aceștia doresc să critice acțiunile comune ale UE și NATO și să facă previziuni legate de agresiunea la care este supusă Ucraina din partea Rusiei, atunci să o facă de pe teritoriul Ungariei, unde au libertatea de a spune ce vor. În interiorul unui alt stat, astfel de mesaje sunt inadecvate”, a transmis Paul Stănescu, secretarul general al PSD.

De altfel mesajele critice la adresa lui Viktor Orban au venit cu precădere din partea social-democraților, nu și din partea AUR, partid care abia luni a ieșit cu un mesaj simplu pe pagina de Facebook: „Guvernul Ciucă este incapabil să exercite atributele suveranității naționale în Transilvania. Jó napot kívánok PSD. Jó napot kívánok PNL. Rușine să vă fie”, trimitere la celebra declarație a lui Iohannis prin care critica PSD-ul în aprilie 2020 atunci când susținea că social-democrații au adoptat tacit autonomia ținutului secuiesc.

Analiștii politici sunt de părere că autoritățile de la București nu trebuie să cadă în această provocare și să amplifice scandalul declarațiilor liderului maghiar, mai ales că acesta din urmă nu se află deloc într-o poziție avantajoasă în Europa din cauza relației apropiate pe care continuă să o aibă cu președintele rus.

„Orban e într-o situație destul de complicată. Este izolat în Europa, are la dispoziție doar o lună pentru a rezolva problemele legate cu privire la statul de drept, și pe care evident refuză să le rezolve, și atunci acest atac, în acest moment, nu e deloc surprinzător. Pe de altă parte, Viktor Orban este un apropiat al lui Vladimir Putin, ceea ce nu e o noutate, iar acum încearcă să creeze o fisură în unitatea europeană, o fisură extrem de importantă pentru ruși. Dacă România îi răspunde lui Orban acestei provocări nu va face decât să-l legitimeze. Orban trebuie lăsat să vorbească cât vrea și trebuie contracarat practic”, a declarat, pentru FANATIK, Cristian Pîrvulescu, care a subliniat că România a greșit inițial când a permis premierului maghiar că aibă această tribună de la care să-și facă publice mesajele sale anti-europene.

Istoricul Mădălin Hodor este și el de părere că Budapesta ar putea miza tocmai pe acest tip de reacție din partea Bucureștiului.

„În perioada comunistă, Securitatea și Ceaușescu făcuseră o obsesie pentru chestiunile pe care Budapeste le promova în Occident și încerca să răspundă la toate chestiunile. Dacă apărea o carte, un atlas în care să figureze o hartă cu Ungaria Mare, chiar și în Canada de exemplu, imediat Ceaușescu era informat de către Securitate, acesta intra într-o vrie și îi punea pe istoricii români să scrie o istorie unde să spunem că noi am fost primii în Transilvania.

Mi se pare că genul acesta de reacție, care este o chestiune proastă a noastră, că noi considerăm important de a răspunde la provocări – căci asta caută și face Viktor Orban. Nu zic că nu trebuie să existe un răspuns, însă el trebuie să fie ponderat, și nu supra-turat menit să provoace și mai mult scandal și mai multă violență decât e nevoie, mai ales în contextul actual”, a declarat, Mădălin Hodor, pentru FANATIK.

Potrivit acestuia, faptul că asistăm la o reacție mult mai puternică din partea PSD-ului, și nu a celor de la AUR, așa cum ne-am fi așteptat, arată că și social-democrații încearcă să instrumentalizeze această criză și să câștige la capitolul imagine pe o temă pe care au pierdut în trecut, iar dovadă pentru acest fapt este și faptul că la precedentul scandal cu tentă etnică, scandalul imnului de la meciul de hochei dintre România și Ungaria, tot social-democrații au fost cei care au reacționat primii.

„PSD reacționează pentru că ei vor să câștige capital politic din acest episod, și nu sunt singurii care caută să instrumentalizeze această chestiune. Așa cum Viktor Orban caută să instrumentalizeze această chestiune pentru electoratul său din Ungaria, prezentându-se drept protectorul minorității maghiare din România, și la noi e aceeași chestiune. Există o serie de vectori politici care vor caută să capitalizeze acest scandal.

Am văzut reacția liderilor social-democrați, care poate se simt puțin că există șansa de a călări acest patriotism naționalist-ceaușist pentru că au avut de suferit la precedenta lege a minorităților, în perioada Dragnea, atunci când Iohannis a acuzat PSD-ul că face jocul Budapestei. A rămas în memoria liderilor PSD această etichetă pusă de șeful statului care i-a marcat. Surprinzătoare a fost tăcerea AUR, probabil sunt ocupați cu nunta, dar era de așteptat ca Simion să sară pe cai mari pe acest gen de episod. Pentru extremiștii de la AUR această situație este mană cerească”, a mai precizat, pentru FANATIK, Mădălin Hodor.