Mesaj războinic înainte de FCSB – Academica Clinceni: “Vrem să demonstrăm că speculațiile nu sunt adevărate”

Dincolo de lupta pentru ocuparea unei poziții cât mai bune la finalul acestui sezon, meciul cu FCSB, programat luni seară, la ora 21:30, pe stadionul din Giurgiu, are o miză specială pentru Academica Clinceni. Elevii lui Ilie Poenaru vor cu orice preț să pună capăt speculațiilor conform cărora ar fi „prietenii unei echipe sau alteia”.

„Jucătorii sunt deranjați de ceea ce se vorbește. Sunt jucători cu experiență care nu se pretează la absolut nimic”, este mesajul războinic transmis de tehnician înaintea partidei.

Cu patru etape rămase de disputat în play-off, revelația Ligii 1 are 25 de puncte și se află pe ultima poziție, la șase lungimi în spatele Botoșaniului. Prin urmare, victoria în fața roș-albaștrilor este singura care îi poate ține aproape de locul al cincilea.

Clinceniul i-a pus gând rău FCSB-ului. Mesaj războinic înaintea meciului direct

„Ei vin după o victorie la Botoșani, muncită, pe deplin merită. Chiar dacă le-au lipsit câțiva jucători importanți, au reușit să ia cele trei puncte. Sunt într-un moment bun, se pare că și-au găsit ritmul și mai ales le revin anumiți jucători, cel mai important dintre ei, golgheterul campionatului, Florin Tănase.

Să sperăm că va fi un meci bun, ei au prima șansă, dar și noi venim după două meciuri foarte bune. Am reușit un rezultat foarte bun contra Craiovei, cu CFR am continuat jocul bun și, chiar dacă am pierdut, eu spun că am fost mult mai bine ca la meciul cu Craiova, am avut posesie, entuziasm, și la asta mă aștept și la meciul cu FCSB.

Ne dorim un rezultat pozitiv, ca la toate jocurile, dar de multe ori sunt factori care influențează. Ei sunt obișnuiți să joace cu presiune, își doresc să câștige campionatul.

Noi, în schimb, nu mai avem acea presiune, dar ne dorim să prindem locul cinci sau chiar patru. Vrem să urcăm măcar încă un loc, în același timp vrem să demonstrăm că speculațiile care se fac, cum că am fi prietenii unei echipe sau alteia, nu sunt adevărate.

Ne jucăm șansa noastră. Jucătorii sunt deranjați de ceea ce se vorbește. Sunt jucători cu experiență care nu se pretează la absolut nimic. Ei nu pot să-și păteze imaginea pentru o echipă sau alta.

Poate în unele momente e și o diferență de valoare, dar de aici până la a declara că nu ne apărăm corect șansele… Repet, deranjează foarte mult”, a declarat Ilie Poenaru la conferința premergătoare meciului cu FCSB.

Toni Petrea, avertisment pentru roș-albaștrii: „Trebuie să fim foarte atenți”

De cealaltă parte, Toni Petrea a subliniat importanța partidei din această seară și a lansat un avertisment cât se poate de clar pentru elevii săi: nu-și mai permit niciun pas greșit în lupta pentru titlul de campioană.

„Ne apropiem de finalul sezonului, mai avem 4 jocuri foarte dificile începând cu cel de mâine seară, cu un adversar care și-a atins obiectivul cu calificarea în play-off. Dar tocmai acest lucru poate fi periculos pentru noi, mă gândesc că pot evolua fără inhibiții, fără presiune suplimentară.

Trebuie să fim foarte atenți, să încercăm să ne impunem jocul și să încercăm să câștigăm trei puncte foarte importante pentru noi. Ne dorim să câștigăm acest joc, știm că întâlnim o echipă robustă, experimentată, cu jucători care au trecut și pe aici.

Ne dorim foarte mult să ținem aproape de locul 1 și să încercăm să ducem lupta până capăt, poate până în ultima etapă a play-off-ului. Contează rezultatele celorlalte echipe din play-off, dar cel mai important pentru noi e să fim concentrați la jocul nostru, mintea jucătorilor trebuie să fie doar pe jocul pe care-l avem cu Academica Clinceni”, a explicat antrenorul roș-albaștrilor.